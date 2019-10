Chiles Präsident Sebastián Piñera hat als Reaktion auf die seit Monatsmitte andauernden Proteste mit Millionen von Teilnehmern seine Regierung umgebildet. Dabei hat er acht der insgesamt 24 Minister seines Kabinetts entlassen. Zu den ausgetauschten Kabinettsmitgliedern gehört auch der unpopuläre Innenminister Andrés Chadwick, der wegen Übergriffen von Sicherheitskräften auf Demonstranten stark kritisiert wurde. Auch den Finanzminister hat Piñera ausgetauscht, Nachfolger ist der liberale Ökonom Ignacio Briones.



Die neuen Regierungsmitglieder verjüngen das Kabinett deutlich: Alle zurückgetretenen Minister sind älter als 60, die neuen jünger als 50. "Chile ist nicht dasselbe Land, das wir vor ein paar Wochen hatten. Chile hat sich verändert und die Regierung muss sich auch verändern", sagte Piñera bei der Vereidigung der neuen Minister. Das neue Kabinett habe die Aufgabe, einen Dialog für ein gerechteres Chile zu beginnen. In den vergangenen 15 Monaten hatte er seine Regierung bereits zweimal umgebildet.

Neben der Ernennung neuer Minister ließ der Präsident auch den kurz nach Beginn der Proteste ausgerufenen Ausnahmezustand aufheben. Das entsprechende Dekret hatte er am Sonntag unterzeichnet, um "zur institutionellen Normalisierung Chiles" beizutragen. Am Wochenende hatte Piñera zudem mitgeteilt, er habe sein gesamtes Kabinett zum Rücktritt aufgefordert.



Millionen protestierten gegen soziale Ungerechtigkeit

In Chile kam es nach einer Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr ab dem 18. Oktober zu massiven sozialen Protesten, die am Freitag in der Hauptstadt Santiago de Chile mehr als eine Million Teilnehmer hatten. Auch in anderen Städten protestierten Hunderttausende. Piñera nahm die Preiserhöhung zwar rasch zurück, konnte die Proteste dadurch aber nicht beenden. Inzwischen hat er Sozialreformen angekündigt, darunter eine Erhöhung der Mindestrente, höhere Steuern für Reiche und eine Senkung der Medikamentenpreise.



Die Demonstranten fordern allerdings auch Piñeras Rücktritt sowie eine grundlegende Änderung der Wirtschaftspolitik, die sie für die Armut verantwortlich machen. Chile gehört zu den Ländern mit der ungleichsten Wohlstandsverteilung weltweit. Seit dem Sturz des Diktators Augusto Pinochet im Jahr 1990 hat sich die Wirtschaftspolitik des Landes nur wenig geändert. Pinochet setzte nach seiner Machtergreifung 1974 ein marktradikales Wirtschaftsprogramm durch, bei dem er sich von einer Gruppe neoliberaler Ökonomen der Universität Chicago beraten ließ. Nach 1990 ist die soziale Ungleichheit zwar zunächst gesunken, hat sich in den vergangenen 15 Jahren allerdings nicht verändert.



Im Verlauf der Proteste sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Fünf der Todesopfer wurden nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte (INDH) von Militärs oder Polizisten getötet. Andere starben bei Bränden in Supermärkten sowie einer Fabrik. Weitere 1.132 Menschen sollen verletzt und 3.243 Personen festgenommen worden sein.



Eine Sondermission der Vereinten Nationen (UN) soll in dieser Woche im Land eintreffen, um den Vorwürfen der Menschenrechtsverletzungen seitens der Behörden nachzugehen. Die Delegation wurde von der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet beauftragt, die vor Piñera Präsidentin Chiles gewesen war.