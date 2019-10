Nordkorea hat die wiederaufgenommenen Atomgespräche mit den USA abgebrochen. Dies teilte der nordkoreanische Verhandlungsführer Kim Myong Gil der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter mit. "Wir sind enttäuscht von den USA. Die Verhandlungen haben unsere Erwartungen nicht erfüllt und wurden deshalb abgebrochen", sagte der Unterhändler den Reporterinnen und Reportern in Stockholm, wo die Gespräche stattfanden. Es liege nun an der USA, den Dialog wieder aufzunehmen.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt und Fortschritte in den Atomgesprächen in Aussicht gestellt. Nach langem Stillstand sollte dieser erste Austausch die Grundlage für Verhandlungen "in den kommenden Wochen und Monaten" bilden. Pompeo meinte, die USA habe eine Reihe von Ideen zu dem Gespräch mitgebracht und appellierte an Nordkoreas "Willen, Fortschritte zu machen."



Kim Myong Gil kritisierte, die USA habe in den Verhandlungen an ihrer "üblichen Haltung" festgehalten. Die Gespräche hätten keinerlei Fortschritte gebracht, die USA hätten nichts mit an den Verhandlungstisch gebracht.



Verhandlungen stehen still

Die Verhandlungen über die nukleare Abrüstung Nordkoreas kommen seit Monaten nicht von der Stelle. Die USA und westliche Verbündete fordern eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine Einschränkung der Raketen- und Waffenprogramme des ostasiatischen Landes.



Das Gipfeltreffen in Hanoi im Februar dieses Jahres hatten US-Präsident Donald Trump und Kim Jong Un ohne eine Einigung abgebrochen. Die USA hatten wiederholt gefordert, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal vollständig, unumkehrbar und nachprüfbar aufgibt. Im Gegenzug verlange die Führung in Pjöngjang die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Regierungsmitglieder sowie den Abzug der US-Truppen aus Südkorea. Laut US-Regierungskreisen habe Nordkorea jedoch lediglich angeboten, Teile der Atomanlage Yongbyon stillzulegen.

Ende Juni trafen sich Trump und Kim in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Dabei einigten sie sich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf Arbeitsebene. Vor wenigen Tagen hatten beide Staaten dann mitgeteilt, diesen Samstag die Gespräche wieder aufnehmen zu wollen.

Spiel auf Zeit und Raketentests

Einige Expertinnen und Experten beurteilen Trumps Verhandlungsstrategie kritisch. Sie glauben, Kim spiele dabei nur auf Zeit, um sein Atomwaffenarsenal zu verbessern. Der kürzlich von Trump entlassene nationale Sicherheitsberater John Bolton etwa hatte Anfang der Woche gemeint, Nordkorea werde trotz Gipfeltreffens und Verhandlungen sein Atomwaffenprogramm "nie freiwillig aufgeben".



Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketentests vorgenommen. Wegen seines Raketen- und Atomprogramms wird Pjöngjang seit Jahren von der internationalen Gemeinschaft mit Sanktionen belegt; der Konflikt gilt als einer der gefährlichsten weltweit.