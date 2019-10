Der designierte EU-Justizkommissar Didier Reynders hat sich bei seiner Vorstellung im EU-Parlament gegen Anschuldigungen eines belgischen Ex-Geheimdienstmitarbeiters gewehrt. Es geht um Korruptions- und Einschüchterungsvorwürfe. Der langjährige belgische Außen- und Finanzminister sagte bei der Anhörung, die Person hinter den Vorwürfen wolle ihm schaden. Der Mann habe öffentlich erklärt, dass er Reynders daran hindern wolle, EU-Kommissar im Team der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu werden.



Er bezeichnete die Anschuldigungen als "bösartig" und rufschädigend. Dem belgischen Außenminister wird von dem Ex-Geheimagenten Nicolas Ullens vorgeworfen, illegale Zahlungen im Zusammenhang mit Geschäftsabschlüssen im Kongo, Kasachstan und Libyen angenommen zu haben.



Reynders verwies darauf, dass sich die belgische Staatsanwaltschaft bereits mit den gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen beschäftigt habe. Sie sah jedoch letztlich keinen Anlass für ein offizielles Ermittlungsverfahren. Am Freitag sei der Fall zu den Akten gelegt worden, weil es kein Vergehen gegeben habe, so sagte der 61 Jahre alte Politiker. Sein Anwalt beschäftige sich nun mit einer neuen, am Montag eingereichten Anzeige.

Ein langjähriger Mitarbeiter der belgischen Staatssicherheit wirft Reynders und weiteren Personen Einschüchterungsversuche und sogar Morddrohungen vor. Seiner Darstellung nach sollte er damit an Ermittlungen zu Korruption, Geldwäsche und organisierter Kriminalität gehindert werden. In einer ersten Anzeige hatte der Ex-Geheimdienstmitarbeiter Reynders unter anderem vorgeworfen, in Schmiergeldzahlungen verwickelt zu sein, die in Verbindung mit dem Bau der belgischen Botschaft im Kongo stehen.



Parlament entscheidet, ob Vorwürfe eine Rolle spielen werden

Reynders, der seit 2011 belgischer Außenminister ist, war im vergangenen Monat von der belgischen Regierung als EU-Kommissar nominiert worden.



Ob er sein Amt wie geplant am 1. November antreten kann, hängt nun von der Einschätzung des Justizausschusses im EU-Parlament ab. Dessen Mitglieder befragten Reynders bei der Anhörung unter anderem dazu, wie er die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der EU sicherstellen will. Die Vorwürfe gegen ihn hatte der Belgier zu Beginn der Anhörung von sich aus angesprochen.



Bereits durchgefallen waren die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien, László Trócsányi und Rovana Plumb. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments sah mögliche Interessenkonflikte, wenn sie die Posten als EU-Kommissare für Erweiterung und Verkehr antreten. Rumänien zog die Kandidatur daraufhin zurück, Ungarn nominierte einen neuen Kandidaten, den bisherigen ungarische EU-Botschafter Oliver Varhelyi.