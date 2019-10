US-Präsident Donald Trump hat China aufgerufen, Ermittlungen gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzunehmen. Trump sagte vor Reportern im Garten des Weißen Hauses mit Blick auf die Ukraine: "Wenn sie ehrlich wären, würden sie eine umfassende Untersuchung der Bidens einleiten." Er fügte hinzu: "Und übrigens: China sollte ebenfalls eine Untersuchung der Bidens beginnen, denn was in China passierte, ist genau so schlimm wie das, was mit der Ukraine geschehen ist".

Trumps Angriff auf seinen demokratischen Rivalen Joe Biden spielt darauf an, dass Hunter Biden im Vorstand einer Investmentfirma saß, der auch chinesische Partner angehörten, als sein Vater US-Vizepräsident war. Trump behauptet, dass Hunter Biden ein Geschäft für einen Fonds eingefädelt habe, als er seinen Vater Ende 2013 auf einer offiziellen Reise nach China begleitete. Trump hat für keine seiner Anschuldigungen Belege vorgelegt.

Der US-Präsident schloss nicht aus, dass er auch im direkten Kontakt mit Chinas Staatschef Xi Jinping um Ermittlungen gegen die Bidens ersuchen könnte. Über eine solche Anfrage könnte seine Regierung "sicherlich nachzudenken beginnen".



Die Demokraten lasten Trump an, sich unter Missbrauch seines Amts Material für den Wahlkampf beschaffen zu wollen. Biden führt die Umfragen zu den Anwärtern bei den Demokraten auf die Kandidatur gegen Trump an.

"Sie werden mich nicht zerstören"

Biden wies Trumps Vorwurf der Korruption bei einem Wahlkampfauftritt in Reno im US-Bundesstaat Nevada zurück: "Sie werden mich nicht zerstören, und Sie werden meine Familie nicht zerstören. Es ist mir egal, wie viel Geld sie ausgeben, Herr Präsident, oder wie dreckig Ihre Angriffe werden."

Die Demokraten werfen Trump vor, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat Ende Juli unter Druck gesetzt zu haben, um Ermittlungen zu erwirken, die Biden schaden würden. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben deswegen Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump begonnen. Trump weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem "perfekten Telefonat".

Am Donnerstag sollte der bisherige Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, vor dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus hinter verschlossenen Türen aussagen. Volker ist der erste von mehreren Mitarbeitern des Außenministeriums, die die Vorsitzenden der drei in der Ukraine-Affäre ermittelnden Ausschüsse im Repräsentantenhaus vorgeladen haben.