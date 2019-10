Die US-Regierung richtet den G7-Gipfel im kommenden Jahr in einem Hotel von Präsident Donald Trump aus. Das Trump National Doral in Miami sei die mit Abstand beste Anlage für das Treffen, teilte der Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, mit. Dabei betonte er, dass Trump finanziell nicht von der Ortswahl profitieren würde, die Variante sei sogar die günstigste. Der G7-Gipfel wird vom 10. bis 12. Juni stattfinden. Als Gastgeber des Treffens kann Trump den Ort auswählen.

Bereits beim diesjährigen Gipfel warb Trump für sein Hotel

Bereits zuvor war spekuliert worden, dass das Gipfeltreffen in Trumps Golfhotel in Miami abgehalten werden könne. Trump hat das Hotel beim jüngsten G7-Gipfel im französischen Biarritz Ende August in den höchsten Tönen beworben und als möglichen Ausrichtungsort für das nächste Treffen der G7-Staatschefs genannt. Das Trump National Doral liege nur wenige Minuten vom Flughafen entfernt und jede Delegation könne eigene Gebäude mit 50 bis 70 Zimmern beziehen, sagte er damals. "Es ist ein großartiger Ort. Das Gelände ist gewaltig, viele Hundert Hektar. Wir können da alles machen, was gebraucht wird."

Bedenken, wonach er unzulässig von der Ausrichtung des prestigeträchtigen Treffens in seinem Hotel profitieren könnte, wies Trump damals zurück. Auch Mulvaney bemühte sich nun, die Anlage als besonders geeignet zu bewerben: Das Hotel sei praktisch so beschaffen, als wäre es für ein Treffen dieser Art gemacht worden, sagte er. Zur Wahl hätten zehn Orte gestanden, unter anderem auf Hawaii und im Bundesstaat Utah. Man habe sich nach genauer Abwägung aber für das Doral entschieden. "Es ist nicht der einzige Ort, es ist der beste Ort."



Repräsentantenhaus untersucht zwei weitere Trump-Hotels

Die Ortswahl würde Einsparungen "in Millionenhöhe" ermöglichen, sagte Mulvaney, ohne zu präzisieren, wie hoch die Kosten der Ausrichtung sein würden. Trump habe kein Interesse, Geld mit ihr zu verdienen; von Reportern darauf angesprochen, ob die Ortswahl nicht als das korrupte Vorgehen betrachtet werden könne, das Trump aktuell versucht, seinem möglichen Konkurrenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden in der Ukraine nachzuweisen, sagte Mulvaney: "Hier wird kein Profit gemacht, bei den Bidens wurde eindeutig Profit gemacht." Mulvaney ist im Verlauf der Ukraine-Affäre ebenfalls unter Druck geraten: Als Stabschef Trumps soll er dafür verantwortlich gewesen sein, die Militärhilfen, die der US-Kongress für die Ukraine bewilligt hatte, zurückzuhalten und die Ukraine damit zu Ermittlungen gegen Biden zu drängen.

Trump ist bereits mehrfach dafür kritisiert worden, dass er seine Immobilen für offizielle Zwecke nutzen und damit finanziell von seiner Präsidentschaft profitieren soll. So berichtete kürzlich das US-Magazin Politico von einer Untersuchung des Repräsentantenhauses gegen zwei dem Präsidenten gehörende Hotels. Mindestens zwei Mal sollen die Regierung eines namentlich nicht genannten Staates sowie die Delegation einer Handelsorganisation eine Vielzahl von Zimmern in den Hotels reserviert und bezahlt, aber nicht bezogen haben. Sie werden verdächtigt, sich dadurch das Wohlwollen des Präsidenten sichern zu wollen. Zwar hat Trumps Firmenholding im Februar zum Ausgleich von Profiten aus Zahlungen ausländischer Regierungen 200.000 Dollar an das US-Finanzamt abgetreten; mehreren Aufsichtsinstitutionen zufolge müsse die Summe aber wesentlich höher sein.