Gordon Sondlands Name dürfte bis vor kurzem nur wenigen Außenpolitik-Experten ein Begriff gewesen sein. Quasi über Nacht ist der US-amerikanische EU-Botschafter zu einer ungewollt prominenten Figur geworden: Mit Spannung wurde in Washington Sondlands Anhörung in den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump erwartet. Die Demokraten erhofften sich wichtige Informationen von dem 62-Jährigen in der Ukraine-Affäre, die Grundlage des Amtsenthebungsverfahrens ist. Das Weiße Haus hatte bis zuletzt versucht, die Aussage des Botschafters zu blockieren. Sondland kam trotzdem.

Schon am Donnerstagmorgen war das Eingangsstatement des Diplomaten an die Presse durchgesickert. Darin beschreibt Sondland, dass der Präsident ihn direkt angewiesen habe, wegen eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Volodomir Selenskij mit Rudy Giuliani zu sprechen – Trumps persönlichem Anwalt. Sondland liefert damit ein weiteres Indiz dafür, dass Trump über Giuliani eine Art Schattendiplomatie mit der Ukraine aufgebaut hat. Allerdings weist Sondland jegliche Beteiligung und Mitwisserschaft an den Aktivitäten von Rudy Giuliani zurück, der unter Einbindung von US-Regierungsmitarbeitern die Ukraine dazu drängen wollte, Ermittlungen gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter anzustrengen. In Sondlands Statement heißt es, Giuliani habe in einem Gespräch Ende Mai die Gasfirma "Burisma" zwar im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen genannt, die dem Präsidenten wichtig seien. Sondland habe aber nicht gewusst, dass Hunter Biden in dem Unternehmen lange im Aufsichtsrat saß.

Der US-Diplomat versuchte am Donnerstag erkennbar, sich von möglichen Vergehen Trumps und Giullianis zu distanzieren – dabei gilt er als Schlüsselfigur in den Ermittlungen. Aus vom Kongress veröffentlichten Textnachrichten geht hervor, dass Sondland im Vorfeld des umstrittenen Telefonats zwischen Trump und Selenskij, das die ganze Affäre ausgelöst hatte, eine wichtige Rolle bei der Kommunikation mit der ukrainischen Regierung gespielt hatte. In einer SMS an den US-Regierungsbeauftragten in der Ukraine, Bill Taylor, hatte Sondland etwa Anfang September geschrieben, dass der Präsident klar gemacht habe: "Es gibt kein Quid pro quo auf irgendeine Art und Weise" im Umgang mit der ehemaligen Sowjetrepublik.



In seiner Nachricht widerspricht Sondland somit den Vorwürfen, dass Trump die Auszahlung von US-Militärhilfe an die Ukraine mit der Forderung verknüpft habe, Ermittlungen gegen Hunter Biden wegen vermeintlicher Korruption aufzunehmen. Allerdings soll für Sondlands Nachricht ein kurz zuvor geführtes Telefonat mit Trump verantwortlich sein, in welchem der US-Präsident Sondland klar gemacht habe, dass er keinerlei persönliche Ziele in der Ukraine verfolge. Das ist insofern erstaunlich, als dass Trumps Verteidiger Sondlands SMS als Beweis dafür betrachtet, dass der Präsident selbst nichts Unrechtes getan habe.



Trumps Stabschef verplappert sich

Während Sondland hinter verschlossenen Türen Rede und Antwort stand, brachte ein paar Hundert Meter entfernt völlig unerwartet und in aller Öffentlichkeit Donald Trumps kommissarischer Stabschef den Präsidenten in Erklärungsnot. Vor laufenden Kameras gestand Mick Mulvaney ein, dass die US-Regierung Militärhilfe-Zahlungen an politisch motivierte Ermittlungen gekoppelt habe. In diesem Fall ging es um die obskure Annahme, dass verschollene E-Mails der demokratischen Präsidentschaftskandidatin von 2016, Hillary Clinton, auf einem Server in der Ukraine liegen. Trump wollte offenbar, dass Selenskijs Regierung diesbezüglich Ermittlungen aufnimmt. "Deshalb haben wir das Geld zurück gehalten", sagte Mulvaney freimütig, nachdem Trump und sein Umfeld wochenlang bestritten hatten, dass es eine Verbindung zwischen Militärgeldern und politischen Gefälligkeiten gegeben hätte. Am Nachmittag zog Mulvaney in einer schriftlichen Erklärung seine Äußerungen jedoch kurzerhand zurück. Er warf den Medien vor, seine Äußerungen verdreht zu haben, um eine "Hexenjagd" gegen den Präsidenten voranzutreiben. Offenbar gibt es im Weißen Haus keine zuverlässigen Absprachen über die Kommunikation nach Außen.

Doch durch Mulvaney Aussage und mit jeder durchgesickerten Information aus den Anhörungen oder aus dem Umfeld des Präsidenten verdichten sich die Hinweise darauf, dass Trump mit seinem Adjutanten Giulliani die Ukraine in der Tat politisch für Wahlkampfzwecke instrumentalisieren wollte. Damit wird ein Amtsenthebungsverfahren immer wahrscheinlicher. Zu Beginn der Impeachment-Ermittlungen Ende September war noch nicht einmal klar gewesen, ob die Demokraten im Repräsentantenhaus sich überhaupt dazu durchringen würden, eine politisch riskante Impeachment-Anklageschrift zu verfassen und an den Senat weiterzureichen. Dort haben die Republikaner die Mehrheit und könnten Trump einfach freisprechen. Doch inzwischen scheint man dort bereits fest davon auszugehen, dass es zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen wird.



Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, hat laut übereinstimmenden Medienberichten seinen Parteikollegen bereits mitgeteilt, dass er damit rechne, dass ein Amtsenthebungsverfahren spätestens zum Thanksgiving-Fest – also Ende November – beginnen dürfte. In einer Pressekonferenz erklärte der Senator aus Kentucky auch Zeitplan und Prozedere. Der Prozess werde an sechs Nachmittagen pro Woche im Dezember stattfinden und soll im Idealfall noch vor Weihnachten abgeschlossen sein. Für die Senatoren gelte während des Prozesses Sprechverbot.

Es scheint also wirklich ernst zu werden in Sachen Impeachment. Die Demokraten haben für die kommenden Tage weitere Anhörungen mit Regierungsmitarbeitern geplant. In den kommenden Wochen dürften sie zudem versuchen, so viele Dokumente wie möglich aus dem Außenministerium, dem Weißen Haus und von anderen mutmaßlichen Beteiligten der Ukraine-Affäre zu erhalten. Sie werden auch versuchen, Rudy Giuliani und seine jüngst festgenommenen Geschäftspartner zu interviewen, die ebenfalls eine wichtige Rolle in der Kontroverse spielen sollen. Auch Mick Mulveney könnte vorgeladen werden.

Ende November könnte es dann soweit sein. In der Washingtoner Politik dürfte die Vorweihnachtszeit dann alles andere als besinnlich werden.