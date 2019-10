Die Demokraten im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten wollen die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump beschleunigen. Dafür soll es in dieser Woche, voraussichtlich am Donnerstag, erstmals zu einer Plenumbsabstimmung über eine Resolution zu dem Verfahren kommen. Das kündigte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in einem Schreiben an die Abgeordneten an.

Plenarbeschluss des Repräsentantenhauses soll Ausreden verhindern

Durch die Abstimmung könne verhindert werden, dass das Weiße Haus das Fehlen eines Plenarbeschlusses als Ausrede nutzt, um die Untersuchung zu boykottieren, teilte Pelosi mit. . Bisher hatten sich drei Ausschüsse mit den Vorbereitungen des sogenannten Impeachment-Verfahrens befasst. Ein Plenarvvotum werde "jeden Zweifel darüber auslöschen", ob die Trump-Regierung den Anfragen in den Untersuchungen nachkommen muss.

In den vergangenen Wochen hatte das Weiße Haus die Untersuchung gegen Trump boykottiert, indem zu Anhörungen vorgeladenen Beamten, etwa vom Außenministerium, verboten wurde, vor dem Repräsentantenhaus auszusagen. Das Weiße Haus begründete das Kooperationsverbot mit einer vermeintlichen Parteilichkeit der Untersuchung und einem fehlenden Plenarbeschluss des Hauses.

Es gebe zunehmend Beweise dafür, dass Trump seine Macht missbraucht habe, die nationale Sicherheit gefährde und die Integrität von Wahlen untergrabe, sagte dazu der Vorsitzende des Geschäftsordnungsausschusses James McGovern. Mit der geplanten Abstimmung solle nicht nur eine Kooperation des Weißen Hauses erwirkt, sondern auch öffentliche Anhörungen ermöglicht werden. Der Justizausschuss soll eine größere Rolle bei der Vorbereitung der eigentlichen Abstimmung zur Amtsenthebung einnehmen. Er soll die Anklagepunkte der Amtsenthebung ausarbeiten. Damit werde die Transparenz der Ermittlungen gestärkt, schrieb McGovern auf Twitter.

Im Senat haben die Demokraten weniger Einfluss

Trump geriet unter Druck, als bekannt wurde, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Ende September als Mitschrift veröffentlichten Telefonat dazu gedrängt hatte, Ermittlungen gegen den Sohn seines innenpolitischen Konkurrenten Joe Biden einzuleiten. Bidens Sohn hatte zeitweise im Vorstand einer ukrainischen Gasfirma gearbeitet. Die Demokraten beschuldigen Trump, damit Druck auf einen möglichen Mitbewerber in der nahenden Präsidentschaftswahl 2020 auszuüben und eine ausländische Regierung auf die Wahl Einfluss nehmen lassen zu wollen.

Weiterhin soll Trump Militärhilfen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar, die der Senat der Ukraine zugesprochen hatte, als Faustpfand zurückgehalten haben, um Ermittlungen gegen Biden zu erzwingen – ein Vorwurf, den das Weiße Haus vehement leugnete, der sich aber nach den Aussagen leitender Beamter erhärtet hat. Auch Handelsvorteile für die Ukraine soll das Weiße Haus blockiert haben.



Als Reaktion auf die Enthüllungen, die auf zwei Whistleblower zurückzuführen sind, leitete Sprecherin Pelosi im Repräsentantenhaus eine Untersuchung ein, in der Trumps Amtsenthebung geprüft werden soll. Während die oppositionellen Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, kontrollieren Trumps Republikaner den Senat, der bei einer Amtsenthebung die entscheidende Stimme hat. Für ein Impeachment wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Senatoren notwendig, mindestens 20 republikanische Senatoren müssten also gegen Trump stimmen. Bisher ist noch kein US-Präsident seines Amtes enthoben worden.

