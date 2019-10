Einer allein kann nicht viel ausrichten – nicht einmal ein US-Präsident, und selbst der aktuelle nicht, obwohl er sich gern als ultimativen Macher inszeniert und als Einzigen, der hart arbeitet. Was für die reguläre Regierungsarbeit gilt, ist im aktuellen Skandal um die Instrumentalisierung der Ukraine nicht anders. Wer verstehen will, wie Donald Trump versuchte, den ukrainischen Staat gegen einen politischen Gegner einzuspannen, sieht sich einer langen Liste beteiligter Stellen und Personen gegenüber: Viele ahnten etwas oder wurden Zeugen, manche waren von dem, was sie als eklatanten Machtmissbrauch wahrnahmen, alarmiert oder versuchten, den Schaden in Grenzen zu halten – aber vor allem müssen einige mitgemacht haben, ob bei der eigentlichen Mission oder deren Verheimlichung.

Es sind die klassischen Fragen, die nun auch bei der Untersuchung der US-Demokraten in den Kongressausschüssen zentral sind – und die ihnen helfen können, die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren zu schaffen: Wer handelte auf wessen Anweisung und wer wusste Bescheid, wer half mit und wer arbeitete gegen das Projekt des Präsidenten? Und wessen Idee war das eigentlich? Dies sind die wichtigsten Akteure, die darauf Antworten haben:



Donald Trump – der Präsident am Telefon

Am 25. Juli 2019 telefonierte der US-Präsident mit seinem neuen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Der Anruf stand zunächst im Kern des Skandals. Was die beiden besprachen, gab den Ausschlag für die Whistleblower-Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters, die eine Kette von Ereignissen auslöste. Sein Bericht ist inzwischen ebenso veröffentlicht wie eine aus Notizen rekonstruierte Mitschrift des Telefonats (nicht der vollständige Wortlaut).

Beide Dokumente stützen den Vorwurf, Trump habe die Ukraine mit aller Macht für eine Einflussnahme auf die US-Wahl 2020 instrumentalisieren wollen. Er habe ihre Abhängigkeit erpresserisch ausgenutzt und sie vor allem zwingen wollen, gegen den aussichtsreichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Ermittlungen zu verfolgen, für die es keinen Anlass gibt – also kompromittierendes Material über einen persönlichen Gegner beizubringen. Vor dem Anruf sei der ukrainischen Führung suggeriert worden, das Wohlwollen des US-Präsidenten hänge davon ab, wie hilfreich sie in dieser Sache sein würde. In diesem Zusammenhang steht auch, dass Trump Mitte Juli plötzlich und unbegründet Finanzhilfen für die Ukraine zurückhalten ließ.



Rudy Giuliani – Mann mit einer Mission

Bereits Ende 2018 begann der persönliche Anwalt des US-Präsidenten, Rudy Giuliani, verstärkt den Kontakt mit den ukrainischen Behörden zu suchen. Es war der Start eines Projekts, das bald auch hochrangige US-Regierungsmitarbeiter und Diplomaten beunruhigte: Dass Giuliani als Privatmann unter Umgehung der offiziellen Entscheidungsprozesse und Befugnisse für den Präsidenten mit ukrainischen Offiziellen interagierte, war irritierend. Heikler war noch sein offensichtliches Ziel, über das er mehr als einmal öffentlich gesprochen hat, etwa auf Fox News: "Ich bin dorthin gegangen, um Schmutz über Joe Biden zu finden."

Was Giuliani erreichen wollte, waren Ermittlungen gegen die Familie des früheren US-Vizepräsidenten: Biden habe in der Ukraine interveniert, die Entlassung des Generalstaatsanwalts durchgesetzt, um seinen Sohn zu schützen. Gegen das Gasunternehmen, für das Hunter Biden arbeitete, liefen tatsächlich Ermittlungen, nie aber gegen ihn. Dem Generalstaatsanwalt dagegen wurde selbst zutiefst korruptes Gebaren vorgeworfen, die US-Regierung war bei Weitem nicht der einzige westliche Partner, der auf seinen Abgang drängte. Giuliani verfolgte noch eine weitere fixe Idee, die auf Trumps Gegenkandidatin bei der Wahl 2016 zielte: Hillary Clinton und ihre Leute hätten mit Akteuren in der Ukraine konspiriert, um einen Anlass für die Russland-Ermittlungen in den USA zu konstruieren. Es geht also auch darum, deren unbestreitbares Ergebnis zu diskreditieren, nämlich dass Russland versucht hat, zugunsten Trumps auf die Wahl Einfluss zu nehmen.



Mike Pompeo – Außenminister außen vor?

Rudy Giuliani will nicht nur die volle Unterstützung des Präsidenten gehabt haben, wie auch dessen Äußerungen mehrfach nahegelegten. Der Anwalt behauptet auch, er habe gleichsam im Auftrag des Außenministeriums gehandelt, das er regelmäßig über seine Ukraine-Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten habe. Das wirft unter anderem die Frage auf, wie stark Außenminister Mike Pompeo involviert war. Dass er gar nichts von den Bemühungen des Trump-Anwalts mitbekam, an den offiziellen Kanälen vorbei eine fragwürdige Außenpolitik für den Präsidenten zu betreiben, erscheint nahezu ausgeschlossen. Zumal US-Medien inzwischen berichten, der Außenminister habe das Telefonat zwischen Trump und Selenskyj direkt mitgehört, kenne den Wortlaut also aus erster Hand.

Wie Pompeo dazu steht, ob er etwa mit dem Vorgehen und den Zielen Giulianis einverstanden war oder die Angelegenheit kritisch sah, ist noch unklar. Interessant dürfte außerdem seine Rolle im Zusammenhang mit den zurückgehaltenen Finanzmitteln für die Ukraine sein: Wusste er davon, trug er den Schritt mit, oder blieb er außen vor und war genauso überrascht wie viele andere? Seine Anwesenheit während des Telefonats rückt ihn außerdem in die Nähe der vom Whistleblower berichteten Versuche, die Aufzeichnungen darüber entgegen üblicher Verfahren unter Verschluss zu halten und nur einem äußerst kleinen Kreis zugänglich zu halten.



William Barr – Justizminister mittendrin?

Sowohl die Whistleblower-Beschwerde wie auch die Mitschrift des Trump-Selenskyj-Telefonats nennen den Namen des Justizministers. Der US-Präsident kündigte seinem ukrainischen Amtskollegen an, William Barr werde ihn – neben Giuliani – wegen der gewünschten Biden-Ermittlungen kontaktieren. Das Ministerium stritt ab, dass Barr davon überhaupt etwas gewusst habe, er habe mit Trump nie auch nur über die Ukraine gesprochen.

Dabei treibt er mittlerweile mit Nachdruck Untersuchungen voran, die das Zustandekommen der Russland-Ermittlungen gegen Trump zum Gegenstand haben – und deren Ziel nur sein kann, deren Ergebnisse zur russischen Einmischung in den Wahlkampf 2016 zumindest zu relativieren. Trump bat ausländische Regierungen um Hilfe bei diesen Ermittlungen, sie sollten dazu mit Barr zusammenarbeiten, bestätigte das Justizministerium inzwischen. Unter anderem wandte sich der US-Präsident an den australischen Premier Scott Morrison, wie die dortige Regierung bestätigte. US-Medien berichteten, Barr habe den Präsidenten um diese Anfragen gebeten, er selbst habe zu diesem Zweck diverse Vertreter ausländischer Geheimdienste kontaktiert.

Als Justizminister ist Barr Teil der US-Regierung, gleichzeitig soll er unabhängig vom Weißen Haus für Recht und Gesetz einstehen und keine politische Agenda verfolgen. Sein Umgang mit dem Ergebnis der Russland-Ermittlungen, das er in Trumps Sinne schon vor der Veröffentlichung des gesamten Berichts als Entlastung interpretierte, hatte bereits schwere Zweifel an seiner Neutralität geweckt. Nun steht neben seinen Bemühungen, die Mueller-Ermittlungen in ein neues Licht zu stellen, auch sein Umgang mit der Whistleblower-Beschwerde im Zentrum des Interesses: Anwälte des Justizministeriums empfahlen, die Sache zu den Akten zu legen, statt sie an den Kongress zu übermitteln. Zudem wurde das Weiße Haus informiert, und obwohl Barr persönlich von den Vorwürfen betroffen ist, zog er nicht in Betracht, sich für befangen zu erklären.

Mike Pence – Als Vizepräsident nah dran

Neben der Sperre der Finanzhilfen nannte der Whistleblower noch ein weiteres Druckmittel, das die US-Regierung gegen die Ukraine genutzt haben soll: Vizepräsident Mike Pence sollte ursprünglich im Mai an der Amtseinführung des ukrainischen Präsidenten teilnehmen, bis Trump anders entschied – er habe erst sehen wollen, wie der neue Amtskollege agieren werde, vor allem mit Blick auf die gewünschten Biden-Ermittlungen, bevor ihm diese Aufmerksamkeit zuteil werde, so der Vorwurf. Andererseits traf sich Pence Anfang September, nach dem Telefonat, mit Selenskyj. Dass er dabei auch über die von Trump erhofften Schritte gegen Biden sprach, streitet er ab.

Eine Einflussnahme ausländischer Regierungen auf US-Wahlen dürfe es nicht geben, diese Position hatte Pence zuvor mehrfach vertreten. Ob er auch so gehandelt hat, ist die große Frage. Zumindest war er nah dran am Geschehen und dürfte auch das Telefonat in allen Details zur Kenntnis genommen haben.



Der Whistleblower – nicht der einzige namenlose Zeuge

Der Informant, der die Ukraine-Affäre mit seiner Whistleblower-Beschwerde lostrat, hat alles richtig gemacht. Das betonte selbst Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire, der dessen Vorwürfe und Beobachtungen auf Empfehlung des Justizministeriums zunächst vor dem Kongress als Kontrollinstanz zurückgehalten hatte. Das Verfahren, an das sich der Informant hielt, hat zum Ziel, die Identität genau solcher Leute zu schützen. Während der US-Präsident und seine Unterstützer nun versuchen, ihn zu enttarnen, zu diskreditieren und seine Beschwerde als Gerüchte aus zweiter Hand abzutun, gibt es allen Grund, ihn weiter zu schützen. Trotz der unablässigen Angriffe auf ihn aus dem Trump-Lager ist er aber bereit, mit dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus zu sprechen. Er kann viel dazu beitragen, die beschriebenen Vorgänge weiter aufzuklären, auch wenn er selbst in weiten Teilen kein direkter Zeuge ist.

Der Whistleblower stützt seine Beschwerde auf die Angaben zahlreicher hochrangiger Regierungsmitarbeiter und Diplomaten, denen die privatisierte Ukraine-Politik des US-Präsidenten, seines persönlichen Anwalts und weiterer Beteiligter Sorge bereitet. Dass sie nun ebenfalls mit den Untersuchungen im Kongress kooperieren könnten, erklärt, warum Trump Hinweisgebern "große Konsequenzen" androht: Er will mögliche Zeugen offenbar einschüchtern, damit sie nicht auspacken.

Ein wichtiger Teil der Whistleblower-Vorwürfe sind die Bemühungen, Aufzeichnungen über das Trump-Selenskyj-Telefonat – und weitere Kontakte des Präsidenten mit ausländischen Regierungen – möglichst unter Verschluss zu bringen. Führende Mitarbeiter im Weißen Haus sollen dafür gesorgt haben, dass unter anderem das wörtliche Transkript auf ein Computersystem mit hoher Geheimhaltungsstufe verschoben wurde, um den Zugriff darauf auf einen sehr kleinen Kreis zu beschränken. Das Weiße Haus hat inzwischen bestätigt, dass die Anwälte des Nationalen Sicherheitsrats diesen Schritt initiierten. Der Whistleblower vermutet, ihnen sei die Bedenklichkeit des Gesagten bewusst gewesen. Unklar ist, wer noch involviert war oder auf wessen Weisung so verfahren wurde – zumal es nicht das erste Mal gewesen sein soll. Auch für die mögliche Vertuschung stehen hinter dem Whistleblower nicht nur jene direkten Zeugen, die Alarm schlugen: Es wird viele noch Namenlose geben, die etwas wissen.



Und wer sonst? – Einige Namen, die noch fallen werden

Marie Yovanovitch wurde im Mai als US-Botschafterin in der Ukraine entlassen. Auf sie kam Trump auch im Telefonat mit Selenskyj zu sprechen. Sie gehörte nach jetzigem Stand wohl zu den Menschen, die den Schaden der Giuliani-Mission begrenzen wollten. Die Whistleblower-Beschwerde und Medienberichte legen nahe, dass Trump sie aus dem Amt drängte, weil sie sich weigerte, wegen der gewünschten Biden-Ermittlungen in der Ukraine Druck auf die Regierung auszuüben. Yovanovitch wird an diesem Mittwoch von mehreren Ausschüssen des Repräsentantenhauses befragt werden.

Kurt Volker trat nach Veröffentlichung der Whistleblower-Beschwerde als Ukraine-Beauftragter der US-Regierung zurück. Auch sein Name wird in der Whistleblower-Beschwerde genannt. Giuliani behauptet, Volker habe ihn gebeten, mit ukrainischen Gesprächspartnern in Kontakt zu treten. Die Schilderung des Informanten legt eher nahe, dass Volker versuchte, den Schaden der privatisierten Außenpolitik des US-Präsidenten zu begrenzen und ukrainischen Regierungsstellen klarzumachen, wie damit umzugehen sei. Volker wird an diesem Donnerstag von den Ausschüssen im Repräsentantenhaus befragt werden.

Gordon Sondland ist der EU-Botschafter der USA in Brüssel. Nach den Angaben des Whistleblowers hat auch er versucht, die Folgen von Giulianis Bemühungen einzugrenzen und der ukrainischen Regierung zu vermitteln, was davon zu halten sei.

Mick Mulvaney ist Donald Trumps Stabschef im Weißen Haus. Ihn beauftragte der US-Präsident damit, die Finanzhilfen an die Ukraine zurückzuhalten – mutmaßlich als Druckmittel gegen die ukrainische Regierung.