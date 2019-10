Die Unterhändler der EU und Großbritanniens haben sich auf ein EU-Austrittsabkommen geeinigt. Ob dieses im britischen Unterhaus Zustimmung finden würde, ist allerdings unklar. Gegen die Vereinbarung revoltierte zuletzt noch die nordirische Partei DUP.



Es ist wie damals im Dezember 2017, als Theresa May ihren Vertrag mit der EU ausgehandelt hatte, und die DUP im letzten Moment den Vertrag ablehnte. Damals zahlte May eine Milliarde Euro an Infrastrukturgeldern an die DUP und sie willigte ein. Die Frage ist, was die DUP jetzt will.



In den frühen Morgenstunden hatte die nordirische Partei bekannt gegeben, dass sie den über Nacht praktisch ausgehandelten Vertragstext nicht akzeptieren könne. Das war ein Rückschlag für Premierminister Boris Johnson, da auch die Brexit-Hardliner in seiner Tory-Partei ihre Zustimmung an die DUP gebunden haben. Dass Johnson und die EU dann am Vormittag, also nur Stunden später, einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen verkündeten, kann bedeuten, dass Johnson auf die Zustimmung der DUP für heute verzichtet und damit bis Samstag wartet, wenn das britische Parlament über den Brexit-Deal abstimmt und er die DUP-Stimmen braucht. Es kann auch sein, dass er auf Stimmen der Labour-Abgeordneten für den Deal mit der EU setzt, dann wäre er auf die 10 DUP-Stimmen nicht mehr angewiesen. Oder aber er will die DUP in die Ecke drängen. Will sie wirklich die Partei sein, die den Brexit kippt und dann für eine weitere Hängepartie mit ungewissem Ausgang verantwortlich wäre? Das würde ihr auch in den Augen der nordirischen Wähler übel genommen.



Dennoch kommt der Widerstand der DUP nicht überraschend, weil die aktuelle Lösung, die Großbritannien und die EU ausgehandelt haben, eine dauerhafte Zoll- und regulatorische Grenze in der Irischen See bedeutet. Das hatte die DUP – und die Regierung May, wie auch Boris Johnson selbst – immer ausgeschlossen. Zudem soll die DUP entgegen der früheren Verhandlungen keine Möglichkeit mehr haben, das Konzept im Alleingang zu kippen, wenn sie nicht glücklich damit ist.

Dass trotz des Widerstands der DUP nun eine Einigung auf dem EU-Gipfel über den Brexit möglich scheint, liegt daran, dass sich beide Seiten zuletzt bewegt haben: Die EU hat entgegen früheren Aussagen den bereits ausgehandelten Austrittsvertrag mit May geöffnet und anstelle des Backstop ein völlig anderes Konzept verhandelt. Dies gilt dauerhaft und nicht nur übergangsweise, was eigentlich für Nordirland hervorragend ist. Die EU akzeptiert, dass Nordirland praktisch EU-Binnenmarktzugang erhält, obwohl Nordirland nicht in der Zollunion ist. Und sie verlässt sich darauf, dass Großbritannien in einem Freihandelsabkommen zusagt, dass es die EU im Handelswettbewerb nicht mit niedrigeren Preisen unterbietet.

Eine alte Backstop-Idee wird neu aufgelegt

Die EU wird nun abwarten, wie Johnson mit der störrischen DUP umgeht. Auch der britische Premier hat zuletzt große Schritte unternommen, um einen Deal zu erreichen: Er akzeptiert, dass die von ihm eigentlich geplante Zollgrenze von der irischen Insel auf die Irische See verlegt wird, was ihn an die Grenze dessen bringt, was er in Großbritannien durchsetzen kann. Er hat auch akzeptiert, dass die DUP kein Veto zum Sonderstatus von Nordirland bekommt.



Der neue Brexit-Deal könnte, nach all dem, was über ihn bekannt ist, weitgehend auf dem von der ehemaligen Premierministerin Theresa May vereinbarten Austrittsvertrag aufbauen. Also: Es gibt eine zweijährige Übergangszeit, Großbritannien zahlt weiter an die EU, ein Bleiberecht für EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU wird eingesetzt. Anstelle der Notlösung für die innerirische Grenze, den umstrittenen Backstop, würde ein Konzept treten, das in Ansätzen dem ursprünglich im Februar 2018 von der EU vorgeschlagenen Backstop entspricht.



Die EU hatte zu Beginn der Brexit-Verhandlungen vorgeschlagen, dass Nordirland in der EU-Zollunion bleiben solle, um eine harte Zollgrenze auf der Insel Irland zu vermeiden. Da dies eine harte Zollgrenze in der Irischen See zum Rest von Großbritannien bedeutet hätte, war der Vorschlag von Premierministern Theresa May mit den Worten abgelehnt worden, dass dies "kein Premierminister jemals akzeptieren könne".



Etwas Ähnliches könnte aber jetzt kommen. Was von May, von der DUP und auch von Johnson immer wieder lautstark abgelehnt wurde, ist jetzt Kern des aktuell ausgehandelten Vertragswerkes: Nordirland soll die EU-Qualitätsvorschriften im Warenhandel, bei Agrargütern, Vieh und Ernährungsmitteln einhalten, damit das grenzüberschreitende Geschäft auf der irischen Insel nicht beeinträchtigt wird. Dies bedeutet freilich, dass es in den Häfen der Irischen See zum Rest Großbritanniens und bei Produzenten und Abnehmern Waren- und Vieh-Kontrollen geben muss.