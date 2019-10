Wegen anhaltender Proteste und Unruhen in Ecuadors Hauptstadt Quito hat Präsident Lenín Moreno eine Ausgangssperre verhängt. Zudem habe er die "Militarisierung" der Hauptstadtdistrikts und der angrenzenden Täler angeordnet, schrieb Moreno auf Twitter. Dies werde das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die "unerträglichen Ausschreitungen" erleichtern, erklärte der Präsident.



He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia. +mdash; Lenín Moreno (@Lenin) October 12, 2019

Auf den Straßen Quitos hatten sich zuvor erneut Zehntausende zu Protesten gegen die Regierung versammelt. Einige vermummte Demonstranten griffen ein Regierungsgebäude ann. Nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP warfen sie Molotowcocktails, legten Feuer und drangen in das Gebäude des Rechnungshofs ein.



Vor Morenos Ankündigung und dem Angriff auf das Regierungsgebäude hatte es zunächst nach einer Annäherung zwischen Demonstranten und der Regierung ausgesehen. So hatte die Vereinigung der indigenen Völker Ecuadors (Conaie) angekündigt, nun doch in direkten Dialog mit Moreno treten zu wollen. Am Freitag hatte die Dachorganisation, die die aktuellen Proteste anführt, ein entsprechendes Angebot des Präsidenten noch abgelehnt. Quitos Bürgermeister Jorge Yunda sagte daraufhin dem TV-Sender Ecuavisa, die Regierung werde das umstrittene Gesetz zur Kürzung der Treibstoff-Subventionen "analysieren".



Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el Diálogo directo con @Lenin sobre la derogatoria o revisión del decreto 883.



Comisión Política pic.twitter.com/J1PZFYmItn +mdash; CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 12, 2019

Vier Tote, 1.200 Festgenommene und ein verlegter Regierungssitz

In dem südamerikanischen Land gibt es seit eineinhalb Wochen Proteste. Auslöser waren stark gestiegene Treibstoffpreise: Moreno hatte die Subventionen für die gängigsten Kraftstoffe gestrichen, um jährlich rund 1,4 Milliarden US-Dollar zu sparen und so die Verschuldung des südamerikanischen Staates abzubauen. Die Kürzungen gründen auf einem Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser hatte die Streichung der Subventionen zur Bedingung gemacht, um Ecuador im Gegenzug Kredite über mehr als vier Milliarden US-Dollar zu gewähren.

Die Maßnahme trat Anfang Oktober in Kraft. Die Kraftstoffpreise stiegen daraufhin teilweise um mehr als das Doppelte, was insbesondere zahlreiche Arme im Land stark belastet. Massenproteste in zahlreichen Städten waren die Folge. Insbesondere in Quito kam es wiederholt zu Ausschreitungen, die Behörden reagierten mit Gewalt. Bislang wurden vier Tote bestätigt, unter ihnen ein regionaler Führer der indigenen Völker. 1.200 Menschen wurden festgenommen. Moreno verhängte den Ausnahmezustand und verlegte die Regierungsgeschäfte in Ecuadors größte Stadt Guayaquil an der Pazifikküste.

Am Mittwoch hatte ein Generalstreik landesweit das öffentliche Leben lahmgelegt. Auf den Straßen war kaum Verkehr zu sehen, die Geschäfte blieben geschlossen, an den Schulen fiel der Unterricht aus. Der Ausstand war überwiegend friedlich, allerdings kam es auch zu Straßenschlachten zwischen maskierten Jugendlichen und der Polizei.