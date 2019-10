Die Regierung in Ecuador hat wegen der sozialen Unruhen die wichtigste Erdölpipeline des Landes vorübergehend außer Betrieb genommen. Das Energieministerium begründete das damit, dass Demonstranten mehrere Förderanlagen im Amazonas-Gebiet besetzten. Dadurch würde kaum mehr Öl durch das Pipeline System kommen. Normalerweise wird knapp 70 Prozent des in dem Land geförderten Erdöls durch das Trans-Equatorian Oil Pipeline System gepumpt.



In dem südamerikanischen Land gibt es seit Tagen Proteste wegen stark gestiegener Treibstoffpreise. Dabei kam nach offiziellen Angaben bislang ein Mensch ums Leben, mehr als 70 wurden verletzt. Hunderte Demonstranten wurden festgenommen. An den Protesten beteiligen sich auch tausende Indigene.

Das ecuadorianische Rote Kreuz teilte mit, seine ambulanten Dienste aus Sicherheitsgründen vorerst einzustellen. Freiwillige Mitarbeiter seien an verschiedenen Orten während der vergangenen Tage angegriffen worden, am Montag hätten Menschen in Quito Steine auf Rettungswagen geworfen, so die Hilfsorganisation.



Am Mittwoch legte ein Generalstreik landesweit das öffentliche Leben lahm. Auf den Straßen war kaum Verkehr zu sehen, die Geschäfte blieben geschlossen, an den Schulen fiel der Unterricht aus. Der Ausstand war überwiegend friedlich, allerdings kam es auch zu Straßenschlachten zwischen maskierten Jugendlichen und der Polizei. In der Hauptstadt Quito wurden nach Augenzeugenberichten mehrere Menschen verletzt.



Die Demonstranten geben Moreno Staatschef Lenín Moreno die Schuld für den Anstieg der Treibstoffpreise, da er im März ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgeschlossen hatte. Ecuador sicherte sich damit milliardenschwere IWF-Kredite. Im Gegenzug wurde Morenos Regierung zur Auflage gemacht, die staatlichen Subventionen für Kraftstoff zu senken.

Moreno verlegte die Regierungsgeschäfte wegen der Unruhen aus Quito nach Guayaquil. Einen Rücktritt lehnte Moreno ab. Seine Regierung verhandele mit Dutzenden indigenen Gruppen, die protestierten, sagte er. Er rechne damit, dass die Krise "sehr schnell" beigelegt werden könne.