EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan einen Erpressungsversuch vorgeworfen. Dieser hatte den Europäern wegen ihrer Kritik an der türkischen Offensive in Nordsyrien mit einer Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge gedroht. Die EU werde "niemals akzeptieren, dass Flüchtlinge zu Waffen gemacht und benutzt werden, um uns zu erpressen", sagte Tusk bei einem Besuch in Zypern.

"Daher betrachte ich die Drohungen von Präsident Erdoğan gestern als völlig verfehlt", sagte Tusk. Die Türkei müsse verstehen, dass die Hauptsorge der EU sei, dass die Offensive "zu einer weiteren humanitären Katastrophe führt". Die Türkei hatte am Mittwoch eine lang angedrohte Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien gestartet. Das hatten die EU-Staaten und die USA kritisiert.

Erdoğan drohte der EU daraufhin, die Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen, sollten sich die EU-Staaten nicht mehr zurückhalten. "Wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach: Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen werden zu euch kommen", sagte Erdoğan bei einer Rede in Ankara. Er hatte schon zuvor mit der Öffnung der Grenzen gedroht, sollte die EU die Türkei nicht mehr unterstützen.

Putin befürchtet Erstarken des IS

Die EU wird bei ihrem nächsten Gipfel in der kommenden Woche über Sanktionen gegen die Türkei beraten. Nach deren Einmarsch in Nordsyrien lägen Strafmaßnahmen als Option auf dem Verhandlungstisch, sagte die französische Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, Amélie de Montchalin, im Radio France Inter. Europäische Diplomaten in Brüssel hatten bislang allerdings zurückhaltend auf die Option reagiert, Sanktionen gegen das Land zu verhängen.

Die EU sorgt sich neben der Sicherheit für die lokale Bevölkerung auch um den Verbleib von zahlreichen IS-Kämpfern, die in kurdischen Gefängnissen sitzen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin befürchtet angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien ein Erstarken der Terrormiliz.

Noch würden Kämpfer von den Kurden bewacht, sagte der Kremlchef am Freitag. Wenn die Armee der Türkei nun einmarschiere, "werden die Kurden diese Lager verlassen". Dann könnten sich die Terroristen "zerstreuen", meinte Putin der Agentur Interfax zufolge.

Auch am dritten Tag der türkischen Offensive in Nordsyrien leisten die kurdischen Kräfte erbitterten Widerstand. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben die türkische Armee und verbündete syrische Milizionäre von der sogenannten Syrischen Nationalarmee elf Dörfer eingenommen, doch hätten die YPG zwei zurückerobert. Demnach konzentrieren sich die Kämpfe auf eine 120 Kilometer lange Strecke zwischen Ras al-Ain und Tal Abjad. Fast alle Einwohnerinnen und Einwohner seien aus den beiden Städten geflohen, teilte ein Pressezentrum der kurdischen Autonomiebehörde mit.