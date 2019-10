Bereits Anfang September hatte das Unterhaus für ein Gesetz des Labour-Abgeordneten Hilary Benn gestimmt, das Johnson zu einer Verlängerung zwingen soll, wenn bis zum heutigen 19. Oktober kein Austrittsabkommen für den Brexit durch das britische Parlament ratifiziert ist. Johnson müsste also an diesem Samstag bei der EU eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums beantragen und dazu bis 23 Uhr einen entsprechenden Brief nach Brüssel schicken.

Die Frage ist, ob der Premierminister sich an diese Vorgabe hält oder womöglich gegen das Gesetz verstößt, wodurch er sich aber wohl strafbar machen würde. Abgeordnete des Unterhauses wollen in diesem Fall die Regierung gerichtlich zu einem Antrag auf Fristverlängerung zwingen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Gericht anordnet, dass statt Johnson der Parlamentssprecher John Bercow den Brief an die EU unterschreiben müsste. Der Court of Session im schottischen Edinburgh will am Dienstag tagen, falls es nötig sein sollte.