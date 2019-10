Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor dem Europaparlament eine ernüchternde Bilanz zum Brexit gezogen. "Es war eine Zeit- und Energieverschwendung", sagte Juncker am Dienstag in Straßburg. Die EU habe sich dadurch weniger auf andere Vorhaben zum Wohle der Menschen konzentrieren können.

Viele Male habe er vor dem Parlament über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sprechen müssen, sagte der 64-Jährige weiter. Er werde die Entscheidung immer bedauern. "Wir können in den Spiegel schauen und uns sicher sein, dass wir alles dafür getan haben, dass es ein geregelter Austritt wird."



Das Europäische Parlament könne erst dann über die mit Großbritannien getroffene Scheidungsvereinbarung abstimmen, wenn diese zuvor vom Unterhaus in London ratifiziert worden sei, sagte er weiter. "Wir müssen nun sehr genau die Geschehnisse in Westminster beobachten." Aber es sei nicht vorstellbar, dass das EU-Parlament ein Abkommen billige, das noch nicht vom Unterhaus gebilligt sei. "Erst London, dann Brüssel und Straßburg." Die EU habe aus seiner Sicht jedoch alles in ihrer Macht Stehende getan, um einen geordneten Brexit zu ermöglichen. Nun liege es am britischen Parlament, ob es dem überarbeiten Austrittsabkommen zustimme, sagte Juncker.



EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte dort, die Lage in London sei "komplex", nachdem Großbritannien am Wochenende eine erneute Verschiebung des Brexits beantragt habe. Er werde über das weitere Vorgehen "in den kommenden Tagen" entscheiden. Die EU werde in den kommenden Tagen über die Bitte Großbritanniens um Verschiebung des Brexit-Termins entscheiden. Er berate derzeit mit den Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder darüber. Er sagte zudem: "Ein No-Deal-Brexit wird niemals unsere Entscheidung sein."

Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, stellte Bedingungen für die Ratifizierung des neuen EU-Austrittsvertrags mit Großbritannien. Es seien noch einige Probleme zu lösen. So müsse ausgeschlossen sein, dass EU-Bürger aus Großbritannien ausgewiesen würden, weil sie Fristen zur Registrierung verpasst hätten oder bedürftig seien. "Ich möchte, dass dieses Problem gelöst ist."



Verhofstadt vertritt ebenfalls die Ansicht, das Europaparlament werde dem Austrittsvertrag erst zustimmen, wenn das gesamte Ratifizierungsverfahren in Großbritannien abgeschlossen sei.



Der Brexit ist für den 31. Oktober vorgesehen, also Donnerstag nächster Woche. Premierminister Boris Johnson hatte aber am Wochenende auf Geheiß des britischen Parlaments eine Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Januar beantragt, die die EU-Staaten bewilligen könnten.