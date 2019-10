US-Präsident Donald Trump hat den vom britischen Premierminister Boris Johnson nachverhandelten Brexit-Deal kritisiert. Johnson schaue sehr auf die Vereinigten Staaten hinsichtlich eines Handelsabkommens, sagte Trump im Gespräch mit dem Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, im Radiosender LBC. "Wir wollen mit Großbritannien Handel treiben, und sie wollen mit uns handeln." Doch "bestimmte Aspekte des Deals" würden das unmöglich machen.



Konkreter wurde Trump nicht. "Man kann es nicht machen", wiederholte Trump lediglich mehrmals im Hinblick auf ein neues Handelsabkommen. Trotzdem lobte er den britischen Regierungschef. "Er ist ein fantastischer Mann, und ich denke, er ist genau der richtige Typ für diese Zeit", sagte Trump.



Farage empfahl er, sich mit Johnson für die anstehende Wahl am 12. Dezember zusammenzutun, gemeinsam seien sie eine "unaufhaltbare Kraft". Johnson respektiere den Chef der Brexit-Partei sehr, sagte Trump. Farage kündigte an, wenn Johnson den ausgehandelten Deal fallen lasse, sei er zu einer Zusammenarbeit bereit. Er hoffe, Johnson gelange zu dieser Position.

Trump warnte zudem vor einem Wahlsieg von Jeremy Corbyn von der Labourpartei. Corbyn wäre "sehr schlecht" für Großbritannien. Der Labour-Chef reagierte umgehend per Twitter und warf Trump eine Einmischung in den Wahlkampf vor. Der US-Präsident versuche dafür zu sorgen, dass "sein Freund Boris Johnson" gewählt wird, kritisierte der Oppositionsführer.

Die Britinnen und Briten sollen am 12. Dezember ein neues Parlament wählen. Johnson hatte bei der EU eine erneute Fristverlängerung für den Austritt seine Landes beantragt, nachdem das Parlament eine überstürzte Ratifizierung des Brexit-Abkommens ablehnte. Der Premier wollte Großbritannien unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen. Das neue Austrittsdatum ist nun der 31. Januar.



Corbyn wirft Johnson Versagen vor

Der Wahlkampf hat im Vereinigten Königreich bereits begonnen. Boris Johnson machte erneut die Abgeordneten des Unterhauses für die erneute Brexit-Verzögerung verantwortlich. Er sei darüber "unglaublich frustriert", sagte er. "Es gibt einfach zu viele Leute, die gegen den Brexit sind, die ihn verhindern wollen", kritisierte der Premier. Er versprach, der EU-Austritt werde "absolut spätestens" im Januar stattfinden.

Oppositionschef Jeremy Corbyn begann seine Wahlkampfkampagne in Milton Keynes, nördlich von London. Er warf Johnson Versagen beim geplanten EU-Austritt vor. "Er hat gesagt, er wolle lieber tot im Graben liegen, als (den Austritt) über diesen Tag hinaus zu verzögern (...), aber er hat versagt und das liegt nur an ihm allein", sagte Corbyn. Der Chef der britischen Sozialdemokraten will im Falle eines Wahlsiegs innerhalb von sechs Monaten einen neuen Brexit-Deal aushandeln. Anschließend sollen die Briten in einem weiteren Referendum vor die Wahl zwischen einem Austritt zu diesen Konditionen und einem Verbleib in der EU gestellt werden.