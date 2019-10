Der britische Premierminister Boris Johnson hat der von der Europäischen Union (EU) angebotenen Verschiebung des Brexits auf den 31. Januar zugestimmt. Dies teilte ein Sprecher der EU mit und bestätigte damit den Eingang eines Schreibens von Johnson.

Wenige Stunden zuvor hatten die 27 verbleibenden EU-Staaten der britischen Regierung einen weiteren Aufschub gewährt. Demnach soll der Brexit spätestens am 31. Januar vollendet sein – es sei denn, das Parlament stimmt dem von Johnson ausgehandelten Austrittsvertrag vorher zu. Dann könnte das Vereinigte Königreich den Staatenbund nach einer Ratifizierung auch früher verlassen. Stichtag wäre dann jeweils der erste Tag des folgenden Monats.

Die Entscheidung für diese flexible Regelung fiel bei einem Treffen der EU-Botschafter in Brüssel. Sie soll nach Angaben von EU-Ratspräsident Donald Tusk nun in einem schriftlichen Verfahren formalisiert werden – ohne dass ein EU-Gipfeltreffen einberufen werden muss. Dafür müssen die Mitgliedsländer in den kommenden 24 Stunden dem Verfahren zustimmen.

Eigentlich wollte Boris Johnson sein Land bereits am 31. Oktober aus der EU führen – "komme, was wolle", wie er stets betont hat. Allerdings war es ihm nicht gelungen, sein gesamtes Brexit-Prozedere – der eigentliche Deal, das dazugehörige Ratifizierungsgesetz und seinen äußerst ambitionierten Zeitplan – durch das Parlament zu bekommen. Per Gesetz war er dazu verpflichtet, in einem solchen Fall bei der EU um eine erneute Verlängerung zu bitten. Johnson tat dies auch – wenn auch widerwillig, indem er das entsprechende Schreiben zwar nach Brüssel schickte, aber nicht unterschrieb.

Der Premier hofft auf eine vorgezogene Neuwahl

Johnson will sich nun mit einer Neuwahl am 12. Dezember aus diesem Dilemma befreien und sich durch eine eigene Mehrheit von den Wählerinnen und Wählern in seinem Kurs bestätigen lassen. Bislang war er im Parlament auf die Stimmen der nordirischen DUP angewiesen, nachdem seine Vorgängerin Theresa May bei einer ihrerseits vorgezogenen Parlamentswahl im Juni 2017 die absolute Mehrheit verloren hatte.

Den Plänen des Premierministers für eine neue Abstimmung müssen allerdings zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen. Die oppositionelle Labourpartei sperrt sich allerdings dagegen. Stattdessen betonte deren Chef Jeremy Corbyn, seine Partei werde einer Neuwahl nicht im Wege stehen – sobald ein Brexit ohne Deal vom Tisch sei.

Johnson wiederum versucht, den Druck auf die Parlamentarier zu erhöhen und die EU auf seine Seite zu ziehen. In dem Brief an Tusk, in dem er der Fristverlängerung zugestimmt hat, bittet er die Staatengemeinschaft auch darum, eine weitere Verschiebung auszuschließen. Wie er in dem Brief schreibt, befürchtet Johnson, das Unterhaus werde einem Brexit-Vertrag nie zustimmen, wenn es die Gelegenheit zu einer neuerlichen Verschiebung bekommt.