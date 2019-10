EU-Staaten wollen Brexit-Frist bis Ende Januar verlängern – Seite 1

Die EU gewährt Großbritannien einen weiteren Aufschub für den Brexit: Die neue Frist endet nun am 31. Januar. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit. Die EU-Staaten hätten sich darauf verständigt. Die Entscheidung könne formell durch ein schriftliches Verfahren umgesetzt werden, ohne dass dazu ein EU-Gipfeltreffen anberaumt werden müsse. Die Regelung sei flexibel angelegt und erlaube auch einen früheren Ausstieg.

Damit bekommt Großbritannien weitere drei Monate Zeit. Bislang war vorgesehen, dass es am Donnerstag um 24.00 Uhr MEZ soweit sein sollte. Der als Brexit-Hardliner bekannte Premierminister Boris Johnson wurde jedoch vom Unterhaus gezwungen, in Brüssel eine Verlängerung um drei Monate zu beantragen. Johnson strebt gleichwohl Neuwahlen im Dezember an.

Nach EU-Angaben geht es um eine flexible Verlängerung, bei der Großbritannien bei einer Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommens auch früher austreten könnte.