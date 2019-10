Vor der Einführung seiner Digitalwährung Libra gehen Facebook weitere bekannte Partner verloren. Am Freitag gaben mit der Online-Handelsplattform Ebay, den Kreditkartenfirmen Mastercard und Visa sowie dem Bezahldienst Stripe gleich vier große Teilnehmer ihren Ausstieg bekannt. Vor einer Woche hatte bereits Paypal seine Teilnahme an dem in die Kritik geratenen Projekt abgesagt.

US-Medien zufolge soll es Bedenken angesichts des regulatorischen Widerstands geben. Facebook hatte bei der Vorstellung im Sommer gut zwei Dutzend namhafte Libra-Partner präsentiert. Doch kurz vor einem für Montag geplanten Treffen der mit der Verwaltung der Digitalwährung betrauten Libra Association, bei dem die weitere Zusammenarbeit vereinbart werden soll, sind nun viele Partner abgesprungen.



Kritik von Politikern und Zentralbanken

Facebook will Libra im kommenden Jahr für Verbraucher verfügbar machen, die Idee stößt aber bei Politikern und Zentralbanken zum Teil auf heftigen Widerstand. Zwar weist Facebook Bedenken zurück, wonach die Digitalwährung in die Hoheit von Notenbanken eingreifen könnte. Der Konzern betont außerdem, dass bei Libra kein neues Geld ausgegeben werde – dies bleibe Staaten vorbehalten. Libra soll nach bisherigen Plänen eins zu eins mit einem Korb stabiler Währungen und Staatsanleihen abgesichert werden.

Aufseher befürchten jedoch, dass der Fonds angesichts der enormen Nutzerzahlen von Facebook zu Verwerfungen auf den Geldmärkten führen könnte. Nach Facebooks Vorstellungen könnte Libra zunächst vor allem bei grenzüberschreitenden Überweisungen zum Einsatz kommen, später dann auch zum Bezahlen von Käufen sowohl online als auch in Läden.

Ebay, Mastercard, Visa und Stripe äußerten sich in ihren Stellungnahmen zum Libra-Ausstieg ähnlich, wie schon Paypal in der Vorwoche – die Unternehmen sind offensichtlich um einen harmonischen Abgang bemüht. Stets wird in den Mitteilungen kontinuierliches Interesse und weitere Unterstützung für Libra betont, alle Aussteiger wollen einen späteren Wiedereinstieg bei Facebooks Projekt nicht ausschließen. Eine Reaktion von Facebook lag zunächst nicht vor.