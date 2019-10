Gegenüber der Version dieses Artikels in der ZEIT 42/2019 wurden Aktualisierungen vorgenommen.

Das schlechte Gewissen der Europäer sitzt in einem Palast auf einer Anhöhe in Ankara. Seit der großen Fluchtbewegung 2015 erinnert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Amtskollegen in Berlin, Paris und Rom mal subtil, mal weniger subtil daran, dass sein Land seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien etwa vier Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Und damit daran, dass die Europäer in der Flüchtlingsfrage von ihm, Erdoğan, abhängig sind.

Er denkt manchmal laut darüber nach, Flüchtlinge nicht mehr davon abzuhalten, über die Ägäis nach Griechenland zu gelangen.

Er holte sich diese Woche beim amerikanischen Präsidenten die Erlaubnis ein, in den kurdischen Gebieten Syriens einzumarschieren, um dort die Kurden zu vertreiben und Flüchtlinge anzusiedeln. Und weiß, dass die EU nicht so entschieden gegen die Offensive sein kann, wie sie es eigentlich wollte – sie ist ja selbst nicht willens, diese Flüchtlinge aufzunehmen.

Erdoğan macht sich zunutze, dass europäische Regierungen nichts mehr fürchten als das Thema Flucht und Migration. Steigt die Zahl der Ankömmlinge in Europa, oder sinkt sie? Das ist die Frage, um die Europas Migrationspolitik kreist. Oder anders formuliert: Ein 2015 darf sich nicht wiederholen.

Wer kann, bricht Richtung Europa auf

Doch wie erpressbar ist Europa? Kann 2015 sich wiederholen? Die Flüchtlingskrise war nicht nur wegen der schieren Zahl der Ankommenden eine Krise, sondern auch deshalb, weil nichts und niemand darauf vorbereitet war. Die Frage ist, ob die EU heute besser gewappnet ist.

Sorge und schlechtes Gewissen wären vielleicht nicht so ausgeprägt, schaute man weiter als bis nach Brüssel oder Berlin. Und auch weiter als bis nach Ankara. Ein Teil des Fluchtproblems ließe sich zumindest besser verstehen, wenn man den Blick etwa in den Mittleren Osten wendete. Man muss sich auf eine virtuelle Reise begeben, die weit im Osten beginnt, sagen wir, im Iran.

Die größte Gruppe von Bootsflüchtlingen, die derzeit an den Küsten der griechischen Inseln ankommen, sind Afghanen, sie sind zahlreicher als die Syrer. Allerdings kommen die meisten nicht direkt aus Afghanistan. Unter ihnen sind viele, die seit Jahren im Iran gelebt haben. Doch dort hat sich die wirtschaftliche Lage durch die US-Sanktionen verschärft. Davon besonders stark betroffen sind die Schwächsten der Gesellschaft, die Migranten. Wer kann, bricht Richtung Europa auf.

Zahlen der Syrer und Afghanen, die aus der Türkei nach Europa weiterziehen © ZEIT-Grafik

Vielleicht macht ein afghanischer Flüchtling aus dem Iran zunächst Station in der Türkei. Dort stellte man bereits Anfang des Jahres 2018 fest, dass die Zahl registrierter afghanischer Flüchtlinge gestiegen ist, etwa 170.000 sind es jetzt. Einige landen in einer zentralen Auffangeinrichtung in der Stadt Erzurum, die allerdings nur Platz für 1500 Menschen bietet. Wer dort keinen Platz bekommt, muss sehen, wo er bleibt. Zivile Hilfsorganisationen versorgten sie oft mit dem Nötigsten. Die Geflüchteten halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, mit solchen, die selbst Syrer nicht annehmen. Und so mancher Afghane landet nun an den Küsten der griechischen Inseln. Betrachtet man diese Zusammenhänge, müsste für die Europäer nicht nur die Erkenntnis folgen, dass Sanktionen gegen den Iran handfeste Folgen für Europa haben. Iranpolitik sollte auch die Flüchtlingspolitik mitdenken.

Doch nicht nur Afghanen kommen vermehrt. Auch die Syrer stehen mit dem Einmarsch der Türkei vor einer neuen Lage. Erdoğan, die europäische Schlüsselfigur in der Flüchtlingsfrage, handelt dabei diesmal mit dem Placet des amerikanischen Präsidenten. Die Übereinkunft der beiden ließ nicht nur die kurdischen Milizen verzweifeln, die immerhin für die Amerikaner gegen den IS kämpfen. Auch die sicherheits- und außenpolitische Elite in Washington war schockiert.