Die italienische Regierung hat 13 Staaten in Afrika und Osteuropa zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Damit sollen Abschiebungen von Bürgern dieser Länder erleichtert werden, wie Außenminister Luigi Di Maio und Justizminister Alfonso Bonafede mitteilten. Es handelt sich um Algerien, Marokko, Tunesien, Ghana, den Senegal, die Kapverdischen Inseln, Albanien, Bosnien, das Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und die Ukraine.

Aus diesen Ländern stammt etwa ein Drittel der Migranten, die nach Italien gelangen. Für sie gelte jetzt die Umkehr der Beweislast, sagte Bonafede. Sie gelten als grundsätzlich nicht schutzberechtigt und als ausreisepflichtig, es sei denn, sie könnten beweisen, dass ihnen in ihren Ländern Gefahr droht.



Sichere Herkunftsländer Was sind sichere Herkunftsländer? Bundestag und Bundesrat können auf Grundlage von Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes Staaten bestimmen, in denen "weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet". Ein Asylbewerber aus einem dieser Länder muss in Deutschland Tatsachen vorweisen, "die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird". Grundlage für die Regelung ist der Asylrechtskompromiss von 1993. Das Bundesverfassungsgericht hat Kriterien formuliert, die erfüllt sein müssen, um einen Staat zu einem sicheren Herkunftsland zu erklären. Wozu sichere Herkunftsländer? Wird ein Land zu einem sicheren Herkunftsland erklärt, geht die Zahl der Asylanträge zurück. Laut den Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind die Anträge auf Asyl aus den Westbalkanstaaten auf einen Bruchteil geschrumpft, nachdem zum Beispiel Kosovo und Albanien zu sicheren Herkunftsländern bestimmt wurden. Anträge konnten schneller bearbeitet und Abschiebungen schneller durchgeführt werden – auch weil Behörden grundsätzlich davon ausgehen dürfen, dass erst einmal kein Asylgrund bei einem Bewerber aus einem sicheren Herkunftsland besteht. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass Länder, die zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden, nicht wirklich sicherer geworden sind. So werden in einigen Balkanstaaten zum Beispiel Roma weiterhin diskriminiert. Ein weiteres Problem ist, dass Staaten, einmal als sicher eingestuft, nur schwer wieder als offiziell unsicher benannt werden können, obwohl sich die politische Situation manchmal schnell ändert. Sind sichere Herkunftsländer zugleich sichere Drittstaaten? Nein. Wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, kann sich in Deutschland nicht auf das Recht auf Asyl berufen. Kurz gesagt gelten als sichere Drittstaaten Länder, in denen die Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten werden. Als sichere Drittstaaten sind derzeit nach Paragraf 26a des Asylgesetzes alle Mitglieder der Europäischen Union sowie Norwegen und die Schweiz eingestuft. Ein Sonderfall ist die Türkei. Das Land wird nicht als sicherer Drittstaat geführt. Nach dem EU-Türkei-Abkommen können aber Flüchtlinge, die aus dem Land in Griechenland ankommen, dorthin zurückgebracht werden. Zugleich nimmt die EU Flüchtlinge aus der Türkei auf. Welche sicheren Herkunftsländer gibt es? Alle Mitglieder der Europäischen Union gelten als sichere Herkunftsländer. Zudem wurden Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien dazu erklärt. Die Westbalkanstaaten kamen erst kürzlich hinzu.

Griechenland will sichere Drittstaaten festlegen

Griechenland will im Rahmen der geplanten Verschärfung der Asylgesetze erstmals sichere Drittstaaten festlegen, in die Geflüchtete abgeschoben werden können. Eine entsprechende "umfassende Liste" werde in Kürze vorgelegt, sagte der Vize-Minister für Migration, Georgios Koumoutsakos, der Süddeutschen Zeitung am Mittwoch.