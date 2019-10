Mireille, Christian, Antonio und Pierre kommen jeden Morgen. Dann sitzen die vier Rentner ein, zwei Stunden am Tisch zusammen, frühstücken und plaudern über Gott und die Welt. Für den sehbehinderten Boudjemaa ist es an diesem Tag der erste von vermutlich zwei bis drei Besuchen. Meist schaut um diese Zeit auch schon Aurélie vorbei. Wenn die 34-Jährige die Zwillinge in den Kindergarten und die Große zur Schule gebracht hat, trinkt sie am Tresen einen Kaffee und kauft vielleicht noch ein Glückslos, ehe sie zur Arbeit geht. Heute ist der Millionengewinn zwar wieder nicht dabei. Doch die frühen Besucherinnen und Besuchern des Bistros "No Stress" im französischen Villecerf schätzen sich durch die Existenz des Lokals ohnehin glücklicher als so manch anderer in dem 700-Seelen-Dorf Villecerf etwa eine Stunde Fahrt südöstlich von Paris.

"Hier ist es nicht so wie in der Stadt, wo man mit Freunden etwas trinken geht," sagt Boudjemaa. "Ich lebe allein, aber hier treffe ich immer jemanden zum Reden." Deshalb ist der 63-Jährige schon morgens da auf einen Espresso, kommt mittags oft für das Tagesgericht und dann vielleicht nochmal am Spätnachmittag für einen Aperitif oder den Kauf einiger Kleinigkeiten aus dem angeschlossenen Lebensmittelladen. Manchmal lässt er sich auch aus der Zeitung vorlesen. Man kennt sich hier nur beim Vornamen. Herkunft und Beruf sind egal. Manchen Gästen sieht man die Tätigkeit höchstens an den mit Farbe verschmierten Hosen oder den Werkzeugen in der Tasche an.

Vor zwei Jahren stand das kleine Bistro vor dem Aus. Der Bäcker und der Metzger hatten schon lange aufgegeben, ebenso wie viele Geschäfte in den Nachbargemeinden. Dabei gibt es in der Region viele kleine Wohnsiedlungen. Sie liegen nur zehn bis 15 Kilometer abseits der Bahnstrecke, die Besucherinnen und Besucher aus der Hauptstadt im Halbstunden-Takt in das ehemalige Königsschloss von Fontainebleau bringt oder in die umliegenden Wälder und Flussauen. Hier lebt man abgeschieden, abgeschnitten vom Nahverkehr. Kein Wunder, dass sich der Zorn der "Gelbwesten" vor beinahe einem Jahr auf dem Land an der geplanten Erhöhung der CO2-Steuer auf Kraftstoffe entzündete.

Plötzlich wurden die kleinen Bistros wieder wichtig. Sie waren Orte für das Miteinander, wo man miteinander diskutiert. Die Gemeinden stellen den Wirtinnen und Wirten die Räumlichkeiten zu reduzierten Mieten zu Verfügung. Das Beispiel soll nun Schule machen. Aufgeschreckt durch den Zorn Protestbewegung will auch die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron ihren Beitrag zum sozialen Frieden in den Dörfern leisten. Und ein ehemaliger Professor Macrons und heutiger enger Berater kündigte an, mit seiner Firma den Erhalt oder die Neugründung von 1.000 Cafés und Bistros zu unterstützen.

Bistros als Orte des Miteinanders

"Damit sich die Kluft zwischen Stadt und Land verringert, muss in den Dörfern etwas ganz Konkretes passieren", fordert Jean-Marc Borello. Der Macron-Vertraute gründete vor 35 Jahren die vor allem auf gemeinnützige Tätigkeiten ausgerichtete Gruppe SOS mit heute gut 18.000 Beschäftigten und 1,7 Millionen Nutznießenden. Seine Idee mit den 1.000 Cafés richtet sich an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Gemeinden mit weniger als 3.500 Menschen: Sie sollen wie in Villecerf die Räumlichkeiten stellen, und Borello verspricht, zwei Angestellte mit dem Mindestlohn zu bezahlen. "Unsere Aktion antwortet auf ein Bedürfnis der Gesellschaft, das die Krise der Gelbwesten ins Tageslicht gerückt hat", erklärt er sein Engagement. "Wo die Menschen sich verlassen fühlen, wollen wir die sozialen Kontakte mit dem Aufbau von Bistros wieder knüpfen."

Anscheinend kommt die Idee an. Im vergangenen Herbst war in der Region zuweilen weniger Wut zu spüren. Und ein Potential besteht, denn 31 Prozent der Franzosen leben laut SOS in insgesamt 32.000 Mini-Gemeinden, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Die besten gut tausend Vorschläge für Bistros sollen in einem Wettbewerb ermittelt werden, noch vor Jahresende sollen die ersten Lokale eröffnet werden.