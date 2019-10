Der britische Premierminister Boris Johnson will seinen Brexit-Vertrag im Unterhaus nur dann zur Abstimmung stellen, wenn die Parlamentarierinnen und Parlamentarier keine Änderungen daran vornehmen. Sollten die Abgeordneten versuchen, die mit der EU ausgehandelte Vereinbarung mit Zusätzen zu versehen, wäre eine Abstimmung sinnlos, sagte ein Regierungssprecher. Die Regierung würde in einem solchen Fall den Abstimmungsantrag zurückziehen.

Johnson wollte eigentlich bereits am Samstag über den Brexit-Vertrag mit Ja oder Nein abstimmen lassen. Die Abgeordneten verschoben ihre Entscheidung jedoch, ohne ein neues Datum festzusetzen. Ein neuer Anlauf der Regierung ist nach Angaben des einflussreichen konservativen Abgeordneten Jacob Rees-Mogg für diesen Montag geplant. Ob Parlamentspräsident John Bercow dies jedoch zulässt, ist fraglich. Mehrere Abgeordnete argumentieren, eine Abstimmung, der die gleiche Fragestellung wie am Samstag zugrunde liegt, verstoße gegen die parlamentarischen Regeln. Bercow will seine Entscheidung an diesem Nachmittag bekannt geben.

EU will sich vorerst offiziell nicht festlegen

Derzeit sieht es nicht danach aus, dass sich Regierung und Parlament alsbald auf ein gemeinsames Vorgehen im Brexit einigen können. Durch die Verschiebung der eigentlichen Deal-Abstimmung wurde Johnson vom Parlament gezwungen, eine dreimonatige Verschiebung des Brexit-Datums zu erbitten. Hierzu will sich EU-Ratspräsident Donald Tusk in den kommenden Tagen mit den Mitgliedsstaaten beraten.

Die EU hält sich nach Angaben eines Diplomaten vorerst "alle Optionen offen". Laut eines Berichts der Sunday Times könnte der Ausstieg Großbritanniens bis Februar 2020 aufgeschoben werden, sollte Johnson seinen Brexit-Deal in dieser Woche nicht durch das Parlament bekommen. Das Datum würde aber nicht bindend sein, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Diplomatinnen und Diplomaten. So solle ein Ausstieg auch zum 1. November, 15. Dezember oder im Januar möglich sein, sollte Johnsons Brexit-Vertrag bis dahin ratifiziert sein.

Zuletzt haben vor allem Deutschland und Frankreich Großbritannien eine rasche Festlegung über den weiteren Kurs gefordert. "Wir brauchen Klarheit. Das Schlimmste am Brexit ist die Unsicherheit", sagte die französische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten, Amélie de Montchalin, dem TV-Sender BFM. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verlangte Klarheit. "Im Augenblick ist das Schwierigste, dass wir nicht wissen, wer eigentlich für dieses Land spricht. Ist es die Regierung oder ist es das gewählte Parlament?", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.



Bundesminister schließen Verschiebung nicht aus

Sowohl Altmaier als auch sein Kabinettskollege, Außenminister Heiko Maas, zeigten sich offen für eine Verschiebung des für Ende Oktober angesetzten Brexit-Termins. Für den Bundeswirtschaftsminister ist es nach eigenen Angaben "keine Ideologie, ob man noch einmal ein paar Tage oder ein paar Wochen verlängert, wenn man dann sicher eine gute Lösung bekommt, die einen harten Brexit ausschließt". Und Maas schließt auch eine "kurze technische Verlängerung" nicht aus, sollte das Unterhaus den Deal annehmen, es dann aber "Probleme mit den Ratifizierungsschritten" geben.

