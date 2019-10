Vorsicht. Es mag alles nur eine Finte sein, mag zum politischen Kalkül des britischen Premierministers gehören. Aber nach dem Treffen von Boris Johnson und dem irischen Premierminister am Donnerstag sagte Leo Varadkar, er erkenne nun, dass Großbritannien und Nordirland wirklich eine Einigung erzielen wollten. Nach "konstruktiven" Gesprächen des britischen Brexit-Ministers Steve Barclay und EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sollen nun ernste Verhandlungen folgen. Das ist mehr, als man nach den gegenseitigen Beschuldigungen in den vergangenen Wochen erwarten konnte.



Wenn auf dem EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag ein Brexit-Vertrag besiegelt werden soll, müssen die Verhandlungen in diesen Tagen geführt und der juristische Text vorformuliert werden. Am 19. Oktober, einen Tag nach dem Gipfel, gibt es eine Sondersitzung des britischen Parlaments, auf der dieser neue Austrittsvertrag dann abgesegnet werden müsste. Anderenfalls wäre Boris Johnson rechtlich gezwungen, bei der EU um eine Fristverlängerung bis Ende Januar 2020 nachzufragen. Bis zum Brexit-Stichtag, dem 31. Oktober, sind nur noch 20 Tage Zeit.

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Johnson jetzt nachgeben könnte: Er hat erkannt, dass er die Fristverlängerung nicht vermeiden kann. Alle Manöver, die die britische Regierung angeblich plante, um einer Fristverlängerung auszuweichen, funktionieren nicht. Das oberste schottische Gericht in Edinburgh hatte ja auch bekannt gegeben, dass die Regierung dem Gericht gegenüber versichert habe, dass sich Johnson an das Gesetz zur Fristverlängerung (Benn Act) halten werde. Sollte das nicht der Fall sein, könnten sich die Kläger am 21. Oktober erneut an das Gericht wenden – und es bitten, dass es anstelle Johnsons den Verlängerungsbrief nach Brüssel schreibt.

Es ist zudem nicht zu erkennen, dass ein EU-Mitgliedsland aus der Reihe tanzen und den britischen Antrag auf Fristverlängerung mit einem Veto blockieren würde, wie es in London kolportiert wurde. Die Regierung in Budapest hat entsprechende Gerüchte zurückgewiesen.



Der No Deal hat nicht genug Freunde

Johnson muss also wie schon seine Vorgängerin Theresa May erkennen, dass sich die EU-Mitglieder nicht auseinanderdividieren lassen. Die Hoffnung, letztlich werde Bundeskanzlerin Angela Merkel im Interesse der deutschen Wirtschaft nachgeben, hat sich wieder einmal nicht erfüllt. Und die Erwartung der Brexit-Hardliner, dass die EU im letzten Moment klein beigeben würde, weil der britische Markt so wichtig sei und die EU so große Angst vor dem No Deal habe – auch sie war falsch.

Johnson weiß, dass unter den Abgeordneten die Ablehnung seines Populismus, der widerrechtlichen Aussetzung des Parlaments, seiner Behandlung der Königin und seiner bis dato aggressiven Brexit-Politik so groß geworden ist, dass es eine Mehrheit gegen ihn gibt. Er muss damit rechnen, dass die Abgeordneten den 19. Oktober nutzen würden, um eine zweite Volksabstimmung durchzusetzen, ihn vielleicht sogar über ein Misstrauensvotum abzusetzen.



Johnsons Plan, eine Neuwahl unter der Maßgabe zu bestreiten, dann einen No Deal durchsetzen zu können, kommt auch nicht gut an. Nicht einmal bei den Abgeordneten seiner eigenen Partei: Eine Gruppe von etwa 60 moderaten Tories hat dem Premier mitgeteilt, sie seien nicht bereit, für eine Wahl einzutreten, bei der ein ungeordneter EU-Austritt Politik der Konservativen Partei sei.

Zu guter Letzt: Niemand weiß, welche Rolle das Königshaus hinter den Kulissen spielt. Nicht von ungefähr gab es Ende September nach der widerrechtlichen Aussetzung des Parlaments und der Hetzrede von Johnson im Parlament Verlautbarungen des Buckingham Palace, man habe rechtlichen Rat eingeholt, unter welchen Umständen die Königin den Premierminister absetzen könne. Und ja – sie kann.