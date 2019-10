Brexit ist gleichbedeutend mit Stillstand. Die zahlreichen dramatischen Abstimmungen im britischen Unterhaus, die Verhandlungen in Brüssel und die Schlagzeilen über die taktischen Manöver der britischen Regierung vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass sich in der Frage des britischen Austritts aus der EU letztlich seit Monaten nichts bewegt hat. Der britische Premier mag inzwischen Boris Johnson und nicht mehr Theresa May heißen, das Dilemma, vor dem er steht, ist identisch: Es gibt keinen Brexit-Vertrag, dem sowohl die Europäische Union als auch eine Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus zustimmen würden.



Könnte eine vorgezogene Neuwahl diesen Stillstand durchbrechen? Seitdem Boris Johnson im Juli als Premierminister in die Downing Street eingezogen ist, so scheint es, will er genau das. Sie soll ihm ermöglichen, den Teufelskreis, der seine Vorgängerin das Amt gekostet hatte, zu durchbrechen, und seine Macht mit einer stabilen Mehrheit im Unterhaus zu festigen. Danach könnte er den Brexit nach seinen Vorstellungen durchführen. Die Ernennung von Dominic Cummings zu Johnsons Berater ist ein Indiz dafür, dass sich die Regierung längst im Wahlkampf befindet. Cummings, der während des EU-Referendums von 2016 als Chefstratege der Vote-Leave-Organisation fungierte, gilt als Experte für politische Kampagnen. Seine besondere Spezialität ist eine äußerst effiziente Verbreitung politischer Botschaften in den sozialen Medien. Cummings gilt als ebenso brillant wie skrupellos, ein Ruf, den er durch das ständige Durchstechen von Informationen an die Presse unter dem Deckmantel der Anonymität selbst kultiviert.



Es droht ein populistischer Wahlkampf

Das Problem ist nur: Der Premierminister ist verfassungsrechtlich gar nicht in der Lage, einfach Wahlen auszurufen, wenn er sich mit seiner Politik im Unterhaus nicht durchsetzen kann. Gemäß einem Gesetz von 2011, dem sogenannten Fixed-term Parliaments Act, muss eine Neuwahl von einer Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten unterstützt werden. Boris Johnson ist damit bereits zweimal gescheitert. Alternativ kann ein Misstrauensvotum gegen die Regierung zu Neuwahlen führen. Beiden Optionen ist gemeinsam, dass die größte Oppositionspartei, Labour, eine Neuwahl unterstützen muss, was bislang nicht der Fall war. Die Opposition ist in der Lage, Johnsons Minderheitsregierung im Amt zu halten, und die Neuwahlen erst zu einem für sie günstigen Zeitpunkt zuzulassen.



Aber wird sie das auch tun? Das große Versprechen, das Johnson den Briten bei Amtsantritt gegeben hat, nämlich das Vereinigte Königreich bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, komme was wolle, liegt inzwischen in Trümmern. Sowohl in der Konservativen als auch in der Labourpartei tobt auch deshalb gerade ein Kampf, ob nach der zu erwartenden Zustimmung der EU zu einer Verlängerung endlich der Moment für eine Wahl gekommen ist.

Die Konservativen könnten die Verzögerung des Brexits in einem populistischen Wahlkampf instrumentalisieren und Johnson als Verteidiger des wahren Volkswillens gegen die Intrigen des undemokratischen Parlaments und der europafreundlichen Eliten darstellen. Diese Strategie würde zu Johnsons Rhetorik der vergangenen Monate passen, wird aber von Teilen seiner Partei abgelehnt. Letztere ziehen es vor, die Verlängerung zu nutzen, um das vor Kurzem mit der EU abgeänderte Austrittsabkommen doch noch durch das Parlament zu bringen, und eine Wahl erst nach dem vollendeten Brexit anzustreben. Dann könnte sich Johnson im Wahlkampf als großer Staatsmann inszenieren, dem das scheinbar Unmögliche gelungen ist und der das Land geeint hat.

Aus der Sicht der Labourpartei ist die Abwägung ebenfalls kompliziert. In dem Moment, wo die EU der Verlängerung zustimmt, wird sich der politische Druck, eine Wahl zuzulassen, damit das Land eine funktionierende Regierung erhält, deutlich erhöhen. Andererseits sind die Umfragewerte der Partei sehr schlecht. Zahlreiche Labour-Abgeordnete haben gedroht, im Unterhaus gegen eine Wahl zu stimmen, selbst wenn die Parteiführung eine andere Linie verfolgt.