Im Grundsatz haben die Abgeordneten im Londoner Unterhaus an diesem Dienstag erstmals einem Plan für den EU-Austritt Großbritanniens zugestimmt. 329 Abgeordnete unterstützten das Brexit-Gesetz des Premiers, darunter auch 19 Labour-Abgeordnete. Das ist bereits ein Erfolg für Boris Johnson. Seine Amtsvorgängerin Theresa May scheiterte dreimal mit einer Abstimmung über ihren Deal, den sie mit der EU vereinbart hatte.

Doch der Jubel über die Zustimmung des Parlaments hielt nicht lange an. Denn das Parlament lehnte direkt im Anschluss an die erste Abstimmung in einem zweiten Votum den höchst ambitionierten Zeitplan, mit dem Johnson das Gesetzgebungsverfahren in etwas mehr als zwei Tagen abschließen wollte, ab. Die Abgeordneten kritisierten, dass sie kaum Zeit gehabt hätten, sich mit dem mehr als 100 Seiten langen Gesetz auseinander zu setzen.