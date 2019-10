Ben McGowan ist 17 Jahre alt – und zurzeit jeden Samstag verplant: Dann reist er aus dem Süden Londons quer durch die Stadt in den Norden nach Chingford, um dort Wahlkampf zu machen – für die Labour-Partei. Mit einem Stapel Wahlbroschüren zieht der junge Mann in der hellbraunen Cordjacke von Tür zu Tür. Der Wahlkreis ist seit Jahrzehnten fest in der Hand der Tories, aber bei der nächsten Wahl soll das anders werden: Die lokale Labour-Partei rechnet sich Chancen aus, den konservativen Abgeordneten Iain Duncan Smith abzulösen. Die Labour-Anwärterin auf den Sitz, die linke Ökonomin Faiza Shaheen, kann dabei auf eine aktive Parteibasis zählen: Jedes Wochenende reisen Dutzende Labour-Aktivistinnen und -Aktivisten nach Chingford, um sie im Wahlkampf zu unterstützen – so wie McGowan. Er war früher bei den Grünen, "aber wenn wir das wichtigste Thema angehen wollen, den Klimawandel, haben wir mit Labour die besseren Chancen, tatsächlich was zu bewegen", sagt er.



Fragt sich nur, wann denn überhaupt gewählt wird. Anfang September stimmte die Labour-Fraktion zweimal gegen eine Neuwahl, als der britische Premier Boris Johnson diese forderte (das Unterhaus muss einer Auflösung des Parlaments mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen). Und am vergangenen Freitag, als der Premierminister erneut einen entsprechenden Vorstoß machte und Neuwahlen für den 12. Dezember anberaumen wollte, gab sich die Opposition erneut skeptisch – mit der gleichen Rechtfertigung wie im vergangenen Monat: Erst wenn der ungeregelte Brexit garantiert ausgeschlossen sei, werde Labour zustimmen, sagte Parteichef Jeremy Corbyn. In der Abstimmung im Parlament am heutigen Montag will sich Labour daher enthalten.

Nicht endlos verschieben, sagt der Aktivist

Macht sich bei der Basis nicht langsam Frustration breit? "Ich persönlich bin jederzeit bereit für eine Parlamentswahl", sagt McGowan. "Aber ich kann die Bedenken [der Parteiführung] nachvollziehen." Schon seit mehr als einem Jahr klappern die Labour-Aktivisten in Chingford die Straßen ab – auf einen oder zwei Monate mehr kommt es da nicht an. Sicher habe sich nach der abgeblasenen Wahl im September bei vielen Enttäuschung breitgemacht, weil die Erwartungen in den Tagen vor der Abstimmung im Unterhaus nach oben geschraubt worden waren. "Es war ein Auf und Ab", sagt McGowan. Das lasse sich nicht endlos wiederholen, der Termin könne nicht ständig verschoben werden.



Ungeduldig ist auch die Corbyn-nahe Basisbewegung Momentum. "Bring it on", forderte die Organisation am vergangenen Freitag, als Johnson seinen Plan für den 12. Dezember bekannt gab: "Her damit." Doch die Parteiführung hat wieder einmal zurückhaltend reagiert, zu groß ist der Widerstand in den eigenen Reihen. Laut britischen Medienberichten würde mehr als die Hälfte der Fraktion gegen eine Neuwahl stimmen – auch wenn Parteichef Corbyn es anders will.

Der Grund sind offensichtlich die jüngsten Umfragen. Labour liegt in fast allen Erhebungen deutlich hinter den Tories, in den meisten beträgt der Rückstand mehr als zehn Prozentpunkte. Viele fürchten eine bittere Niederlage für Labour und – für manche noch entscheidender – den Verlust ihres Sitzes. "Es wäre verrückt, [einer Neuwahl] zuzustimmen", sagte etwa Barry Sheerman, Abgeordneter für Huddersfield. Für Corbyn ist es schwierig, Rücksicht auf solche Abgeordneten zu nehmen, zugleich aber auch nicht die EU-freundliche Parteibasis laufend vor den Kopf zu stoßen. Denn schließlich ist es auch Aufgabe der Opposition, sich auf Wahlen vorzubereiten, um diese dann zu gewinnen.



Der unbeliebte Parteichef

Dazu kommt die Unbeliebtheit des Labour-Chefs selbst: Corbyn verzeichnete im Juni die schlechtesten jemals ermittelten Umfragewerte eines Oppositionsführers. Die Schlussfolgerung, die viele Abgeordnete ziehen, ist nachvollziehbar: In dieser chaotischen Periode der britischen Politik und mit diesem Chef wären Neuwahlen kaum zu gewinnen. Befürworter einer Wahl verweisen dann gern auf das Wahljahr 2017: Damals waren die Beliebtheitswerte Labours noch mieser, aber die Partei legte zu einer spektakulären Aufholjagd an.

Ein ähnlicher Umschwung ist zwar möglich, aber der Brexit macht einen Labour-Wahlsieg schwieriger. Die Partei vertritt eine etwas subtilere Politik als der entschiedene Brexiteer Johnson auf der einen Seite und die EU-begeisterten Liberaldemokraten auf der anderen. In der aufgeladenen Stimmung im Land ist es extrem schwierig, gleichzeitig "Leave"-Wähler als auch "Remain"-Befürworter anzusprechen. Der aktuelle Plan lautet: Labour handelt einen neuen Brexit-Deal mit der EU aus, darüber stimmen die Briten in einem Referendum ab, bei dem "Remain" auch eine Option sein soll.



Die Aktivisten in Chingford können gut mit dieser Strategie leben, auch McGowan. "Man muss einen Mittelweg finden, denn unser Land ist in dieser Frage gespalten. Die Liberaldemokraten halte ich für völlig undemokratisch [mit ihrem Versprechen, den Brexit rückgängig zu machen], und ein No-Deal ist ebenso ein Desaster", sagt er. "Der beste Kompromiss ist etwas dazwischen."