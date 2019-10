Martina Anderson ist Abgeordnete des Europaparlaments für Nordirland in der irisch-republikanischen Partei Sinn Féin. Oberstes Ziel ihrer Partei ist die Wiedervereinigung Irlands. Im Norden ist Sinn Féin seit Jahren die stärkste politische Kraft, obwohl ihr vorgeworfen wird, der politische Arm der Terrororganisation IRA zu sein. Anderson war als junge Frau selbst Mitglied der IRA. Sie wurde 1986 wegen der Planung von Bombenattentaten zu lebenslanger Haft verurteilt, kam nach 13 Jahren aber im Zuge des Karfreitagsabkommens frei.

ZEIT ONLINE: Frau Anderson, was halten Sie von dem Abkommen, das Großbritannien und die EU für den Brexit vereinbart hat?

Martina Anderson: Gut ist, dass durch das Abkommen eine harte Grenze in Irland vermieden wird. Aber es bleibt dabei, dass die Menschen in Nordirland nicht für den Brexit gestimmt haben. Sie haben im Referendum vor drei Jahren dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Außerdem steht im Karfreitagsabkommen, dass jede Änderung der Verfassung in Nordirland durch ein Referendum bestätigt werden müsste. Und dies ist die größte Änderung, die man sich seit der Teilung Irlands vor fast 100 Jahren vorstellen kann. Trotzdem ist dieser Brexitvertrag immer noch besser als ein Austritt ohne jegliches Abkommen.

ZEIT ONLINE: Verletzt der Deal von Boris Johnson also das Karfreitagsabkommen?

Anderson: Der ganze Brexit ist vollkommen inkompatibel mit dem Karfreitagsabkommen. Dieser Deal stellt zwar sicher, dass es keine physische Grenze geben wird, aber er wird uns trotzdem schaden. Wir verlieren schließlich alle Rechte als EU-Bürger, insofern begrenzt der Deal nur die Schäden. Auch der Mechanismus für die Zustimmung des nordirischen Regionalparlaments ist chaotisch, hässlich und sehr kompliziert. Ohnehin ist die Regionalversammlung gerade seit mehr als einem Jahr suspendiert wegen Korruptionsvorwürfen gegen die nordirische DUP.

Brexit-Herausforderung Nordirland

ZEIT ONLINE: Wenn das britische Parlament das Abkommen am Samstag annimmt, gilt es schon ab dem 1. November. Was bedeutet das für Nordirland?

Anderson: Vor allem auf die Unternehmen kommt jetzt eine riesige Ungewissheit zu. Die Wirtschaft in Nordirland hat eigentlich den Backstop unterstützt, also die Übergangsregelung für Nordirland, die wenig am Status Quo geändert hätte. Daraus ist jetzt ein Fullstop geworden, eine Art Vollbremsung.

ZEIT ONLINE: Und was folgt daraus?

Anderson: Die Unternehmen werden es mit zwei unterschiedlichen Systemen zu tun haben. Mit dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU auf der einen Seite und mit all den neuen Zöllen und Steuern auf der britischen Seite. Der Brexit wird für Nordirland ein Alptraum. Es wird für die Unternehmen sehr herausfordernd, wenn nicht unmöglich sein, innerhalb kurzen Zeit die neuen Regelungen für den Warenverkehr zu adaptieren. Hinzu kommt das Problem, dass wir bei der EU hier in Brüssel ab dem 1. November nicht mehr politisch vertreten sein werden. Wir werden keine Abgeordneten mehr haben, die sich für genau diese Fragen einsetzen können.

ZEIT ONLINE: In Brüssel gibt es umgekehrt die Befürchtung, dass der Binnenmarkt genau wegen dieser Unübersichtlichkeit in Nordirland unterlaufen werden könnte. Wie sehen Sie das?

Anderson: Wir haben ständig darauf hingewiesen, dass der Grenzverlauf in Irland fast 500 Kilometer lang ist. Es gibt 310 Grenzübergänge. Wenn die EU nicht gerade eine Grenzmauer errichten möchte, wird es unmöglich sein, den Überblick über den Warenverkehr zu bewahren. Die EU muss ihren Binnenmarkt schützen, aber das wird ihr in Irland mit diesem Deal kaum gelingen.

ZEIT ONLINE: Warum hat die EU dann dem Deal zugestimmt?

Anderson: Weil sie kaum eine andere Wahl hatte. Die Alternative wäre doch ein Austritt ohne Abkommen gewesen und dann wäre die Gefahr für den Binnenmarkt noch größer. Wie hätte man in diesem Fall den Warenverkehr kontrollieren sollen? Niemand will eine neue Grenze in Irland, die mitten durch Friedhöfe, Kirchen und Wohnhäuser geht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war bisher der Einzige, der den Mut und die Integrität aufgebracht hat, gegenüber Boris Johnson eines auszusprechen: Die einzige echte Lösung für das Brexit-Problem ist die Wiedervereinigung Irlands. Aber niemand trägt an die britische Regierung ernsthaft heran, die Menschen im Norden Irlands über diese Frage selbst entscheiden zu lassen. Das kann ich nicht verstehen. Die Teilung ist jetzt das Problem der EU.