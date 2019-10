Nach einer knapp einwöchigen Pause wird das britische Parlament am Montag von Königin Elisabeth II. in einer feierlichen Zeremonie wiedereröffnet. Die Queen verliest dabei mittags die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson. Erwartet wird, dass Johnson darin Gesetzesvorhaben wie die Umsetzung eines Brexit-Deals mit der EU und geplante Investitionen in die Polizei, den Gesundheitsdienst und die Infrastruktur des Landes darlegen wird.

Ob sich Johnson und die europäischen Unterhändler in Brüssel rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag einigen, ist ungewiss. Am Wochenende hatten beide Seiten das trotz intensiver Gespräche nicht geschafft. Die Verhandlungen in Brüssel sollen am Montag fortgesetzt werden.

Die Times on Sunday berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, Johnson wolle in diesen Tagen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen, um auszuloten, ob eine Einigung im Brexit-Streit noch möglich ist. Johnsons Botschaft sei dabei: "Lasst es uns zu Ende bringen", zitierte die Sunday Times eine Quelle. Andernfalls werde der Premier vorschlagen, eine "freundliche Version des No Deals" zu wählen, bei der die schlimmsten Konsequenzen eines ungeregelten Austritts abgefedert werden sollen.



Deutscher Handel mit Großbritannien verliert weiter an Bedeutung

Der irische Außenminister Simon Coveney hält ein Brexit-Abkommen in den kommenden Tagen für möglich. Es könnte "diesen Monat" oder "diese Woche" so weit sein, sagte er am Montagmorgen in Luxemburg. "Aber wir sind noch nicht da", gab er zu bedenken. Am vergangenen Donnerstag hatte es nach einem Treffen Johnsons mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar unerwartet Fortschritte gegeben. Nach EU-Angaben hat die britische Regierung Zugeständnisse bei der Frage in Aussicht gestellt, wie Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden können. Daraufhin begannen beide Seiten am Samstag eine neue, intensive Verhandlungsrunde.

Sollten sich die Briten und die Europäer bis zum EU-Gipfel einig werden, hätte Johnson nur noch einen Tag, um die Zustimmung des Unterhauses einzuholen. Ansonsten muss er einem Gesetz zufolge eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen. Nach derzeitigem Stand soll Großbritannien am 31. Oktober aus der EU austreten. Am Samstag könnte es daher zum großen Entscheidungstag kommen, bei dem Johnson seinen Brexit-Deal vorlegen könnte. Es gilt aber als sehr zweifelhaft, ob er eine Mehrheit erringen kann. Der Premier wäre auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen.



In Deutschland sinkt derweil die Bedeutung des Handels mit den Briten. Das Vereinigte Königreich steht derzeit auf Rang 7 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands und rutschte damit gegenüber 2018 einen weiteren Platz nach unten, teilte das Statistische Bundesamt mit. Zwischen Januar und Juli 2019 kamen die Briten auf einen Außenhandelsumsatz, also Exporte und Importe verrechnet, von 68,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2015, vor dem Brexit-Referendum, war Großbritannien noch der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands.