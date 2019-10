Die nordirische Partei DUP will die vom britischen Premierminister Boris Johnson mit der EU ausgehandelten Vorschläge für ein neues Brexit-Abkommen in der jetzigen Form nicht unterstützen. Laut einer Mitteilung der Partei lehnt sie Teile davon ab. Die DUP könne den im Vertragsentwurf vorgeschlagenen Zugeständnissen nicht zustimmen, erklärten Parteichefin Arlene Foster und der Fraktionsvorsitzende Nigel Dodds am Donnerstag. Man werde aber weiter mit der Regierung zusammenarbeiten, um ein "vernünftiges" Abkommen zu erreichen.

Johnsons Minderheitsregierung ist auf die zehn Abgeordnetenstimmen der DUP im britischen Unterhaus angewiesen. Damit fällt der nordirischen Partei eine Schlüsselrolle zu: Ohne sie kann Johnson kaum eine Mehrheit erlangen. Zudem hat eine ganze Reihe Abgeordnete aus Johnsons Konservativer Partei zu erkennen gegeben, dass die Haltung der DUP für ihr eigenes Abstimmungsverhalten ein wichtiger Orientierungspunkt sein wird.

Zuvor hatte der EU-Chefunterhändler eine Einigung in wichtigen Brexit-Fragen bekannt gegeben. Auf Expertenebene verständigte man sich laut Michel Barnier auf eine Zollregelung für Nordirland, das Mitspracherecht der nordirischen Volksvertretung und britische Zusage für EU-Umwelt- und Sozialstandards. Eine vollständige Einigung gab es aber nicht.