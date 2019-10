Das US-Justizministerium hat die halbstaatliche türkische Halkbank wegen Umgehung der Iran-Sanktionen angeklagt. Das Ministerium sagte, es gehe wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Sanktionen in sechs Fällen gegen die Bank vor. Vizejustizminister John Demers warf der Bank eine der bislang "schwersten Verletzungen der Iran-Sanktionen" vor.

Die Anklage bezieht sich auf die Jahre 2012 bis 2016. In diesem Zeitraum habe die Halkbank dem Iran den Zugang zu Fonds im Wert von mehreren Milliarden Dollar ermöglicht und rund 20 Milliarden US-Dollar (rund 18,1 Milliarden Euro) an iranischen Geldern verschoben. Über diese Praxis habe das Geldinstitut die US-Aufsichtsbehörden getäuscht. Das "wagemutige" Vorgehen der Bank sei von ranghohen türkischen Regierungsvertretern unterstützt worden, die teils Millionen US-Dollar Bestechungsgelder kassiert hätten, sagte der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman.



Es ist nicht das erste Mal, dass die US-Justiz gegen die Halkbank ermittelt. Führende Mitarbeiter der Bank, darunter der Ex-Vizechef Hakan Atilla, standen bereits in den USA vor Gericht. Atilla war im Januar 2018 wegen Verstößen gegen die Iran-Sanktionen verurteilt worden. In dem Verfahren ging es um Gold-für-Öl-Geschäfte, die der türkisch-iranische Geschäftsmann Reza Zarrab zwischen 2010 und 2013 über die Halkbank abgewickelt hatte. Im vergangenen Juli wurde Atilla vorzeitig aus der Haft entlassen und in die Türkei überstellt.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte den Schuldspruch Atillas heftig kritisiert. Der Prozess gegen den Banker hatte die Beziehungen der beiden Länder schwer belastet. Zarrab war dabei zunächst Mitangeklagter, kooperierte aber später und sagte dann unter anderem gegen Atilla aus. Er sagte damals auch, dass Erdoğan in seiner Zeit als Ministerpräsident den illegalen Geschäften der Bank 2012 zugestimmt habe.

Die neue Klage des US-Justizministeriums könnte die Spannungen zwischen Washington und Ankara nochmals verschärfen. Die US-Regierung hatte die Türkei erst am Montag wegen ihrer Offensive in Nordsyrien mit Sanktionen belegt.