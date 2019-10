Read the English version of this article.



Hatice Cengiz war mit dem ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi verlobt. Die türkische Wissenschaftlerin war erst spät in dessen Leben getreten, sie kannte Khashoggi etwa fünf Monate, als die beiden beschlossen, zu heiraten. Am 2. Oktober 2018 fuhren sie gemeinsam zum saudischen Konsulat in Istanbul, wo Khashoggi ein Dokument abholen wollte, das ihm bescheinigte, ledig zu sein. Die damals 36-Jährige Hatice Cengiz wartete vor dem Konsulat, doch Khashoggi kam nicht mehr lebend heraus: Der 59-Jährige wurde von einem saudischen Tötungskommando ermordet. Seit dem Mord fordert Hatice Cengiz die Aufklärung des Mordes und Gerechtigkeit für ihren Verlobten. Wir sprachen mit ihr in Istanbul.



ZEIT ONLINE: Frau Cengiz, vor einem Jahr wurde Ihr Verlobter Jamal Khashoggi ermordet. Wie ist es Ihnen seither ergangen?

Hatice Cengiz: Es waren sehr schwierige Monate, ich bin sehr erschöpft. Ich war weder darauf vorbereitet, Jamal zu verlieren, noch auf das, was dann kam. Dass ich ständig reisen, dass ich plötzlich Interviews geben und im Rampenlicht stehen würde. Die Trauer um Jamal begleitet mich jeden Tag. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, trifft es mich aufs Neue: Jamal wurde umgebracht. Er kommt nicht mehr wieder. Ich habe mir ein neues Handy gekauft, und immer wenn ich es in der Hand halte, denke ich: Er wird mich nie darauf anrufen. Ich erinnere mich so genau an diese Tage vor einem Jahr, die letzten Tage vor seinem Tod.

ZEIT ONLINE: Wie waren diese Tage?

Cengiz: Wir waren damit beschäftigt, alles für unsere Hochzeit zu organisieren. Jamal und ich planten, danach zwischen Washington und Istanbul zu pendeln. Wir hatten gerade eine Wohnung in Istanbul gekauft und ich brachte nach und nach meine Sachen in unser neues Zuhause. Ich komme aus einer konservativen türkischen Familie, deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gelebt. Ich habe so viele Bücher, und ich hatte Sorge, ob sie alle in die neue Wohnung passen würden. Heute erscheinen mir diese Gedanken banal. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, änderte sich mein Leben komplett.

ZEIT ONLINE: Für wann war die Hochzeit angesetzt?

Cengiz: Jamal brauchte ein Dokument der saudischen Behörden, das ihm bescheinigte, dass er unverheiratet war. Unser Plan war, einen Termin für die Hochzeit anzusetzen, sobald er diese Bescheinigung hatte. Wir hofften, noch in der gleichen Woche heiraten zu können, also in den Tagen nach dem 2. Oktober. Wir hatten uns darauf eingestellt.

ZEIT ONLINE: Um diese Bescheinigung abzuholen, fuhr Khashoggi zunächst am 28. September, einem Freitag, ohne Termin zum saudischen Konsulat in Istanbul. Dort wurde ihm gesagt, er solle am darauffolgenden Dienstag wiederkommen. An diesem Dienstag, den 2. Oktober, fuhren Sie mittags gemeinsam mit ihm zum Termin. Wie war die Stimmung bei Ihnen beiden?

Cengiz: Wir machten Pläne für die nächsten Tage. Wir sprachen über unsere Wohnung, wir hatten gerade eine Waschmaschine und einen Kühlschrank gekauft. Jamal war kein Typ, der viel redete, er war eher pragmatisch, was diese Dinge anging. Er war gut gelaunt. Zum Abschied sagte er nur: Ich bin bald zurück, es wird nicht lange dauern.

ZEIT ONLINE: Doch er kam nie wieder. Nur wenige Minuten nachdem Khashoggi das Konsulat betreten hatte, wurde er von saudischen Agenten betäubt und erstickt, seine Leiche danach zerstückelt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie draußen auf ihn warteten?

Cengiz: Ich dachte, wir sind doch in der Türkei, und das ist eine offizielle Vertretung seines Heimatlandes, da kann nichts passieren. Nach etwa zwei, drei Stunden bin ich ins Konsulat gegangen und habe dort einen Mitarbeiter gefragt, ob Jamal schon rausgekommen ist. Der Mann sagte: Er ist längst raus, hier ist niemand mehr. In dem Moment wurde ich panisch. Vorher hatte ich an nichts Böses gedacht.

ZEIT ONLINE: Warum hatten Sie sich so sicher gefühlt?

Cengiz: Wir beide waren völlig entspannt gewesen, als wir dort hinfuhren. Das lag daran, dass der erste Termin im Konsulat am Freitag zuvor so gut verlaufen war. Die Mitarbeiter waren freundlich zu Jamal gewesen, sie hatten ihm Kaffee und Tee angeboten, sie hatten sich gut unterhalten. Sie waren wohl aufgeregt gewesen, dass ein so berühmter Journalist in ihr Konsulat kam. Das waren ja die normalen Konsulatsmitarbeiter, nicht die saudischen Agenten, die später aus Riad einflogen, um Jamal zu töten. Jamal hat mir danach erzählt, er habe sich wohl im Konsulat gefühlt. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ihm sein Heimatland wieder nah war.

ZEIT ONLINE: Zu dem Zeitpunkt lebte Khashoggi schon seit etwa eineinhalb Jahren im Exil in den USA, weil er sich in Saudi-Arabien nicht mehr sicher fühlte.

Cengiz: Jamal sah sich selbst nicht als jemanden, der aus seiner Heimat vertrieben worden war. Viele Menschen sahen in ihm einen Dissidenten, weil er seine Heimat verlassen hatte. Aber so war es nicht. Er war in die USA gegangen, weil er dort Dinge sagen und schreiben konnte, die er in Saudi-Arabien nicht hätte sagen können. Er war kein Oppositioneller. Er sah sich nicht als Feind des saudischen Königshauses. Jamal wollte die politischen Vorgänge konstruktiv kritisieren, er wollte Verbesserungen anstoßen für sein Land. Als selbst das nicht mehr möglich war in Saudi-Arabien, ging er ins Exil.