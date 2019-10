Honduras Präsident Juan Orlando Hernández im Wahlkampf 2017; für seinen Wahlkampf vier Jahre zuvor soll er laut der US-Justiz mindestens 1,5 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld von Drogenbossen angenommen haben. Honduran President and presidential candidate Juan Orlando Hernandez gives the thumbs-up to supporters after speaking to the press in Tegucigalpa during the general elections on November 26, 2017. Honduras' six million voters are to cast ballots in a controversial election Sunday in which President Juan Orlando Hernandez is seeking a second mandate despite a constitutional one-term limit. This small country is at the heart of Central America's "triangle of death," an area plagued by gangs and poverty. / AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA (Photo credit should read RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

© Rodriguo Arangua/​AFP/​Getty Images