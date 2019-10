Bei den Protesten in Hongkong hat ein Polizist auf einen Demonstranten geschossen und diesen an der Brust verletzt. Wie die Polizei mitteilte, schoss der Beamte mit scharfer Munition, als seine Einheit im Stadtbezirk Tsuen Wan von Demonstranten angegriffen wurde. Für den Verletzten sei erste Hilfe geleistet worden, danach sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post veröffentlichte auf ihrer Website ein Foto, auf dem ein blutender Mann zu erkennen ist, der von Rettungskräften versorgt wird. Wie die Zeitung unter Berufung auf eine nicht näher genannten Quelle berichte, feuerte die Polizei mindestens fünf Pistolenschüsse ab. Zuvor wurden demnach zwei Warnschüsse abgegeben, nachdem Polizisten von einer Gruppe Demonstranten angegriffen worden sein sollen.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen Hongkonger Krankenhaus-Vertreters, wonach 15 Menschen an unterschiedlichen Orten verletzt wurden. Demnach befindet sich eine Person in kritischem Zustand.

Zuvor waren die Proteste in Hongkong abermals eskaliert. Trotz Demonstrationsverbots waren in der chinesischen Sonderverwaltungszone Tausende auf die Straße gegangen, um gegen die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China zu protestieren. Vor dem Hongkonger Regierungs-Hauptgebäude setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu vertreiben.

Hongkong - Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten Trotz Demonstrationsverbot gingen Zehntausende in Hongkong am 70. Nationalfeiertag Chinas auf die Straße. Bei Zusammenstößen setzte die Polizei Tränengas ein. © Foto: Kin Cheung/dpa/AP

Vor der chinesischen Botschaft brachten sich Bereitschaftspolizisten in Stellung. Zahlreiche Straßen sind gesperrt.



In Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste gegen die wachsende Einflussnahme der Regierung in Peking und die Beschneidung der Bürgerrechte.