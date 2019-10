Ein von der Polizei angeschossener Demonstrant wird in Hongkong angeklagt. Die Polizei wirft dem 18-Jährigen vor, einen Polizisten mit einer Metallstange geschlagen zu haben. Am Dienstag war der Schüler bei schweren Zusammenstößen von einem Polizisten angeschossen und schwer verletzt worden. Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass der Schütze in Notwehr gehandelt habe. Es war das erste Mal, dass ein Demonstrant bei den seit Monaten anhaltenden Protesten durch scharfe Munition verletzt wurde. Der Zustand des Demonstranten ist laut Regierung nach einer Operation stabil.

Straßenschlachten und Wut auf die Polizei

Der Schuss auf den Demonstranten hat die Kritik an den Sicherheitskräften verstärkt, denen bereits vorgeworfen wird, zu hart gegen Demonstrierende vorzugehen. Tausende Menschen forderten am Mittwoch, dass die Polizei für die Schussverletzung zur Verantwortung gezogen werde. Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu Straßenschlachten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Regierungskritiker zündeten Feuer an, blockierten Straßen oder verwüsteten Geschäfte und U-Bahn-Stationen. Die Polizei setzte Tränengas ein.



Angesichts der neuen Ausschreitungen sprach sich die Polizei für die Verhängung einer Ausgangssperre aus. "Wir erleben eine Serie derart massiver Tumulte, dass wir nicht arbeiten können ohne angemessene Maßnahmen und Unterstützung von höchsten Stellen", sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Junior Police Officers' Association, Lam Chi-wai, am Donnerstag.

Trotz Demonstrationsverbots waren am Dienstag Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China zu protestieren. Aktivisten blockierten Straßen, warfen Pflastersteine, legten Feuer und warfen Brandsätze. Die Polizei setzte Tränengas, Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Sie hatte die Protestbewegung vor "unrechtmäßigen Versammlungen" und einer "sehr, sehr gefährlichen" Situation gewarnt.



In Hongkong gibt es seit dem Sommer Demonstrationen. Viele Bürgerinnen und Bürger befürchten, dass sie politische Freiheiten verlieren könnten und demonstrieren für Demokratie. Inzwischen richten sich die Proteste auch gegen die Regierung in Peking. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik.