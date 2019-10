Das populäre Magazin New Yorker hat wohl schon früh geahnt, dass der Name Hunter Biden in der Öffentlichkeit noch mal eine Rolle spielen würde. Anfang Juli, also drei Wochen bevor mit Donald Trumps Anruf beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Ukraine-Affäre ihren Anfang nahm, veröffentlichte das Magazin einen Bericht über den Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Der Titel: "Wird Hunter Biden die Präsidentschaftskampagne seines Vaters in Gefahr bringen?" Vielleicht lautet die Antwort: ja. Auf mehreren Seiten schildert das Porträt den langen Abstieg des Politikersohns, der nach dem Krebstod seines Bruders Beau 2015 in einen Strudel von Alkohol- und Drogenabhängigkeit geriet, Crack auf den Straßen von Los Angeles kaufte und im Drogenrausch einen Autounfall verursachte.

Zwar dürfte kaum jemand in den USA Hunter Biden wegen seiner persönlichen Probleme verurteilen wollen. Doch gewisse Teile der ausführlich recherchierten Geschichte im New Yorker irritieren viele Menschen. Dazu gehören Bidens Aufenthalt in einer Entzugsklinik in der Karibik oder der Abschnitt, in dem er nach wochenlangen Alkoholexzessen "eine Woche lang am Lake Tahoe Skifahren geht" – einem der teuersten Gebiete der USA. Zumindest wirkt Hunter in dem Porträt wie jemand, dem sein familiärer Reichtum jede Menge Möglichkeiten für einen Neuanfang bot – also Chancen, die die meisten US-Amerikaner nicht hätten. Und so liefert die Frage, wie viele Luxustherapien und Skiaufenthalte sich wohl jemand leisten könnte, der drogenabhängig, aber arm ist, dem Lager von Donald Trump derzeit genug Material, um die Stimmung weiter aufzuheizen und sich an Hunter Biden festzubeißen.

Im Aufsichtsrat eines ukrainischen Gasunternehmens

Nach allem was bisher bekannt ist, hat sich Hunter Biden ebenso wie sein Vater während seiner geschäftlichen Tätigkeit in der Ukraine nichts zu Schulden kommen lassen – auch wenn der US-Präsident unter Einsatz fragwürdiger Methoden offenkundig wenig unversucht gelassen hat, kompromittierende Informationen über beide zu erhalten. Doch auch ohne die von Trump kolportierte "Korruption" könnte der 49-Jährige für seinen Vater, der zu den Favoriten unter den demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbern gehört, zu einer Belastung werden. Denn nicht nur durch den Artikel im New Yorker verfestigt sich der Eindruck, dass Hunter Biden sein Leben lang Privilegien genoss – und möglicherweise seinen Namen ausnutzte, um viel Geld zu verdienen.

Von 2014 bis 2019 war Hunter Biden Aufsichtsrat bei Burisma, einem ukrainischen Gasunternehmen, dessen Gründer Mykola Slotschewskyj unter schwerem Korruptionsverdacht stand. Unterdessen machte der frühere US-Präsident Barack Obama nach der Entmachtung des Präsidenten Viktor Janukowitsch seinen Vize Joe Biden zum Hauptbeauftragten für die Ukraine. Mehrere Medien berichteten damals, dass Hunter Biden von Burisma 50.000 Dollar im Monat erhielt – wofür genau ist aber offen. Laut einem aktuellen Bericht der Washington Post ist unklar, welche Aufgaben Hunter Biden dort übernahm.

Nichts davon ist strafbar, aber dennoch wirkt es, als sei Hunter Biden hauptsächlich wegen seines Nachnamens angeheuert worden, nicht wegen seiner Expertise. Während Burisma versuchte, sein Image bei den Regierungen Westeuropas und den USA aufzupolieren, dürfte es Slotschewskyj nicht unrecht gewesen sein, den Sohn des US-amerikanischen Vizepräsidenten an sein Unternehmen gebunden zu haben. Umgekehrt könnte Hunter Biden eben seinen Nachnamen dafür genutzt haben, schnell Geld zu verdienen. Tatsächlich hatte er zuvor weder mit der Gasbranche noch mit der Ukraine geschäftlich zu tun.