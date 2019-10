Obwohl das Weiße Haus sich weigert, zu kooperieren, haben die US-Demokraten in ihren Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump eine wichtige Zeugin angehört. Die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, kam am Freitag einer entsprechenden Vorladung nach. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sie im Kongress erschien.



Yovanovitchs Anhörung ist nicht öffentlich, doch die Nachrichtenagentur AP und die New York Times berichteten, das einleitende Statement der Ex-Botschafterin zu besitzen. Demnach sagte Yovanovitch, Präsident Trump habe das Außenministerium gedrängt, sie als Botschafterin abzusetzen. Sie sei "abrupt" vorzeitig abberufen worden. Ihr sei gesagt worden, dass der Präsident das Vertrauen in sie verloren habe, berichtete Yovanovitch.



Ein Mitarbeiter habe ihr gesagt, es gebe eine "konzertierte Kampagne" gegen sie, und Trump habe fast ein Jahr lang auf ihre Absetzung gedrungen. Sie sei fassungslos gewesen, dass die Regierung entschieden habe, sie abzuberufen – soweit sie sagen könne, "auf Grundlage unbegründeter und falscher Behauptungen von Personen mit klar fragwürdigen Motiven".



Yovanovitch war vor den Ausschüssen des Repräsentantenhauses für Geheimdienste, Auswärtige Angelegenheiten und Aufsicht und Reform erschienen, obwohl Trump erklärt hat, er werde Auftritte von Regierungsbeamten in der von ihm als illegitim und unfair bezeichneten Untersuchung blockieren. Unklar war zunächst, ob das Weiße Haus seine Linie geändert hat oder ob Yovanovitch sich über diese Anordnung hinwegsetzte.



"Offline, persönlich, informell"

Ein Diplomat, der mit Yovanovitch vor der Anhörung sprach, sagte, sie sei im Mai von ihrem Posten enthoben worden, weil sie darauf bestanden habe, dass Trumps Anwalt Rudy Giuliani Anfragen an ukrainische Behörden zu Ermittlungen gegen Joe und Hunter Biden auf offiziellen Kanälen stellen sollte. Sie habe sich geweigert, all das "offline, persönlich, informell" zu machen und darauf verwiesen, dass die Vereinigten Staaten formelle Wege hätten, eine ausländische Regierung um Hilfe bei Ermittlungen zu bitten.

Trump hat die Ukraine gebeten, Korruptionsermittlungen gegen den früheren Vizepräsidenten und derzeitigen aussichtsreichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu führen. Belege für seine Vorwürfe legte er nicht vor. Die Demokraten sehen in seinem Verhalten einen möglichen Grund für ein Amtsenthebungsverfahren. Sie haben Diplomaten zur Befragung vorgeladen, darunter auch eine weitere mögliche Schlüsselfigur, den Botschafter bei der Europäischen Union Gordon Sondland.

Die Affäre kam durch einen Whistleblower ins Rollen, der insbesondere ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juli hervorgehoben hatte. Darin fiel auch der Name Yovanovitch. In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Teilmitschrift nannte Trump sie "schlechte Nachrichten", "bad news". Warum, erklärte der US-Präsident in dem Telefonat nicht.

Sondland sollte am Dienstag aussagen, erschien aber wegen eines vom US-Außenministerium ausgesprochenen Verbots nicht. Allerdings erklärte am Freitag Sondlands Anwalt, der Diplomat werde trotz der Anweisung des Außenministeriums kommende Woche im Kongress aussagen, nachdem er unter Strafandrohung dazu aufgefordert worden war.