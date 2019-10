Angesichts der anhaltenden Proteste im Irak mit vielen Toten hat der einflussreiche Schiitenführer Moktada al-Sadr die Regierung des Landes zum Rücktritt aufgefordert. "Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden", müsse die Regierung abtreten und vorgezogene Neuwahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen ermöglichen, schrieb al-Sadr in einem offenen Brief. Al-Sadr ist ein schiitischer Politiker, dessen Partei der Regierungskoalition angehört. Als erster geistliche Würdenträger des Landes hatte er sich bereits am Mittwoch hinter die Protestbewegung gestellt und zu "friedlichen Sit-ins" aufgerufen. Die Abgeordneten des Parlaments rief er dazu auf, die Sitzungen zu boykottieren.

Innerhalb von vier Tagen wurden nach Angaben der die irakische Menschenrechtskommission mindestens 60 Menschen bei den Protesten getötet, die meisten von ihnen Demonstrantinnen und Demonstranten. Allein in der Hauptstadt Bagdad gebe es mindestens 18 Tote. Zudem seien mehr als 1.600 Menschen in Bagdad und im Süden des Landes verletzt worden. Sicherheitskräfte sind mit Tränengas und Schüssen in die Luft gegen sie vorgegangen, genaueres zu den Auseinandersetzungen ist noch unbekannt.



Präsident zeigt Verständnis für die Forderungen

Am Samstag will das irakische Parlament in einer Sondersitzung über die Krise beraten. Abdel Mahdi hat die Forderungen der Demonstranten in einer TV-Ansprache als berechtigt anerkannt und Hilfen für benachteiligte Familien versprochen – einige Tage zuvor jedoch Ausgangssperren verhängen und den Internetzugang in weiten Teilen Iraks unterbinden lassen, um die Demonstrationen zu stoppen. Großajatollah Ali al-Sistani rief die Regierung zu "wirklichen Reformen" auf, um einem Machtwechsel vorzubeugen.

Seit Dienstag protestieren im Irak viele Tausend Menschen gegen die verbreitete Korruption, chronische Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit. Damit fordern sie die Regierung von Adel Abdel Mahdi heraus, der sein Amt vor knapp einem Jahr antrat. Anders als frühere Proteste scheinen die aktuellen Demonstrationen spontan zu sein – hinter ihnen steht offenbar keine konkrete Partei.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte es in der südirakischen Großstadt Basra massive Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft gegeben. Viele Teile des Landes haben nur wenige Stunden Strom am Tag und das Wasser ist vielerorts knapp. Jeder vierte Jugendliche ist arbeitslos; durch Korruption sollen riesige Summen versickern. Seit der US-Invasion im Jahr 2003 sollen 410 Milliarden Euro veruntreut worden sein, fast das Doppelte des irakischen Bruttoinlandprodukts.



Die Proteste richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Demonstranten fordern die Regierung von Adel Abdel Mahdi heraus, der vor knapp einem Jahr ins Amt kam. Anders als frühere Proteste scheinen die Proteste spontan zu sein, ohne dass eine Partei dahintersteht.

muk

Während die Zahl der Toten steigt, erklärt der irakische Ministerpräsident, die Botschaft der Proteste habe er verstanden. Auch der wichtigste Geistliche des Landes meldet sich zu Wort.

Bagdad (AP) - Die Proteste im Irak gehen trotz Appellen der Regierung weiter. Elf Menschen wurden allein Freitag in Bagdad getötet, wie aus Beamtenkreisen verlautete. Neun von ihnen seien ums Leben gekommen, als Sicherheitskräfte in der Nähe des Tahrir-Platzes das Feuer eröffneten. Der Platz ist das Zentrum der Demonstrationen von Regierungskritikern. Seit Dienstag kamen bei den Protesten in der irakischen Hauptstadt und in größtenteils schiitischen Provinzen im Süden des Landes nun insgesamt 53 Menschen ums Leben.

Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi leitete Sicherheitsmaßnahmen ein und rief die Demonstranten zum Ende der Proteste auf. Ihre "rechtmäßigen Forderungen" seien gehört worden, sagte er in einer Fernsehansprache. Der einflussreiche schiitische Geistliche Ali al-Sistani forderte ein Ende der Gewalt.

Die Proteste werden von jungen Menschen angeführt, die Arbeitsplätze, eine verbesserte Strom- und Wasserversorgung und ein Ende der Korruption im Irak fordern. Sicherheitskräfte setzten täglich Tränengas und scharfe Munition ein, um die Menge auseinander zu treiben.

Mahdi sagte, es gebe "keine magische Lösung" der Probleme des Landes. Er versprach aber, an Gesetzen zu arbeiten, die armen Familien ein Grundeinkommen gäben und gegen Korruption zu kämpfen. "Die Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen, darunter die vorübergehende Ausgangssperre, sind schwierige Entscheidungen. Aber wie bittere Medizin sind sie unvermeidbar", sagte Mahdi. Die Behörden haben seit Mittwochabend den Internetzugang in weiten Teilen des Iraks gekappt, um die Demonstrationen zu stoppen.

Großajatollah Al-Sistani mahnte Regierung und Demonstranten, nachzugeben bevor es zu spät sei. Er warf der Regierung und den beiden größten Gruppen im Parlament vor, ihre Versprechen gegenüber dem Volk nicht eingehalten zu haben. Die Regierung müsse ihre Pflicht erfüllen und das Leiden des Volkes verringern. Er wiederholte seinen Vorschlag, ein Komitee aus Fachleuten einzurichten, das Vorschläge für den Kampf gegen die Korruption machen solle.

Der Schiitenführer Muktada al-Sadr rief daraufhin sein politisches Bündnis zu einem Boykott des Parlaments auf. Die Abgeordneten sollten ihre Aufgaben im Parlament solange niederlegen, bis die Regierung ein Programm vorstelle, das den Wünschen der Iraker gerecht werde, sagte al-Sadr. Seine Koalition hatte bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr 54 der 329 Parlamentssitze gewonnen und ist damit stärkste Kraft.