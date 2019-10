Die USA stationieren wegen des Konflikts mit dem Iran 3.000 zusätzliche Soldaten in Saudi-Arabien. Außerdem würden unter anderem zwei Patriot-Raketenabwehrsysteme und zwei Kampfjetgeschwader zur Verteidigung des Landes dorthin verlegt, teilte das Pentagon mit. "Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt mit dem iranischen Regime an", hieß es. Man werde aber ausreichend Kräfte in der Region vorhalten, um auf Krisen zu reagieren und um Truppen sowie Interessen der USA zu schützen.

Zuletzt hatten Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien die Spannungen zwischen den USA und dem Iran erhöht. Die Regierung in Washington macht den Iran für die Angriffe verantwortlich. Deutschland, Frankreich und Großbritannien schlossen sich der Einschätzung der USA an. Der Iran dementiert das. Die von der Regierung in Teheran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen hatten sich zu der Tat bekannt. US-Außenminister Mike Pompeo hatte sie daraufhin der Lüge bezichtigt.

Im vergangenen Juni hatte das Pentagon angekündigt, weitere 1.000 Soldaten in den Nahen Osten zu schicken. Bereits Ende Mai hatten die USA ihre Truppen im Nahen Osten wegen der "anhaltenden Bedrohung" durch iranische Kräfte um 1.500 Soldaten verstärkt. Zuvor hatte das US-Militär unter anderem einen Flugzeugträgerverband und eine Bomberstaffel in die Region verlegt.

Seit der einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA vor gut einem Jahr haben die Spannungen zwischen den Regierungen Washington und Teheran immer weiter zugenommen. Die USA wollen den Iran mit harten Sanktionen und einer Politik des "maximalen Drucks" dazu bewegen, einem neuen Abkommen mit strengeren Auflagen zuzustimmen und die Unterstützung von Terrorgruppen in der Region einzustellen.



Die US-Sanktionen haben die wichtige Öl- und Gasförderung des Iran hart getroffen und eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Das Land will die Urananreicherung wieder Stück für Stück hochfahren.