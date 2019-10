Nach der israelischen Parlamentswahl im September ist eine Regierungsbildung durch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gescheitert. Ein entsprechendes Mandat gab er an Staatspräsident Reuven Rivlin zurück.

Bei der Parlamentswahl am 17. September war das Mitte-Bündnis Blau-Weiß nach dem amtlichen Endergebnis mit 33 Mandaten stärkste Kraft geworden. Netanjahus Likud-Partei erhielt 32 Sitze. Netanjahu, der bereits seit 2009 Ministerpräsident ist, hatte direkt nach der Wahl einen Block mit den rechten und religiösen Parteien gebildet und besteht darauf, diese mit in ein Regierungsbündnis aufzunehmen. Sein Rivale Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß hatte vor der Wahl angekündigt, er strebe eine säkulare große Koalition an.