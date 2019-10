In Israel hat die Liste Blau-Weiß des früheren israelischen Militärchefs Benny Gantz die geplanten Koalitionsgespräche mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgesagt. Die Voraussetzungen für ein "effektives Treffen" der Unterhändler seien gegenwärtig nicht gegeben, teilte das Bündnis laut Medienberichten mit."Notfalls könne das Treffen später in dieser Woche oder in der kommenden Woche abgehalten werden", hieß es in der Mitteilung von Blau-Weiß. Auch ein Treffen von Gantz und Netanjahu sei unter den gegenwärtigen Bedingungen "unwahrscheinlich".

Bei der Parlamentswahl vor zwei Wochen war das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz mit 33 Mandaten stärkste Kraft geworden. Netanjahus rechtskonservativer Likud kam nur auf 32 Mandate. Präsident Reuven Rivlin gab vergangene Woche allerdings Netanjahu den Auftrag zur Regierungsbildung, weil dieser 55 Empfehlungen von Abgeordneten für das Amt des Ministerpräsidenten hatte – Gantz dagegen nur 54. Weder das rechts-religiöse noch das Mitte-Links-Lager hat eine Mehrheit zur Regierungsbildung.

Rivlin hatte vorgeschlagen, dass Gantz und Netanjahu sich die Regierung gleichberechtigt aufteilen und beide gleichwertige Partner sein könnten. So könnte es zum Beispiel einen Vize-Ministerpräsidenten geben, der den Ministerpräsidenten jederzeit mit vollen Rechten vertreten kann.



Netanjahu hat nun zunächst bis zum 23. Oktober Zeit, eine Regierung zu bilden. Seine Chancen dafür werden allerdings als gering eingeschätzt. Blau-Weiß will einer etwaigen Einheitsregierung vorsitzen und weigert sich, gemeinsam mit Netanjahu zu regieren. Grund ist eine Anklage gegen den bisherigen Regierungschef wegen Korruption. Gantz hatte vergangene Woche erneut betont, seine Partei werde nicht in einer Regierung sitzen, "deren Vorsitzender sich einer schwerwiegenden Anklage stellen muss". Das Bündnis von Gantz lehnt außerdem eine Koalition mit dem ultrakonservativen und ultrareligiösen Block ab, den Netanjahu unbedingt an einer von ihm gebildeten Regierung beteiligen will.



Israel - Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll neue Regierung bilden Netanjahu bekam den Auftrag von Präsident Reuven Rivlin. Seine rechtskonservative Likud-Partei und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß sind nach der Wahl in einer Pattsituation. © Foto: Sebastian Scheiner

Anhörung wegen Korruptionsvorwürfen gegen Netanjahu beginnt

Während sich Netanjahu um eine Regierungsbildung bemüht, beginnt die Anhörung wegen Korruptionsverdachts gegen Israels Ministerpräsidenten durch den Generalstaatsanwalt. Der Regierungschef selbst werde zu der Anhörung nicht erscheinen, sondern durch seine Anwälte vertreten, teilte ein Sprecher des Generalstaatsanwaltes im Vorfeld mit. Dies sei bei Anhörungen dieser Art generell der Fall.

Netanjahu werden Bestechlichkeit sowie Betrug und Untreue vorgeworfen. Es geht in den drei Fällen um den Verdacht der Beeinflussung von Medien und teure Geschenke befreundeter Milliardäre. Die Anhörung dauert nach Angaben des Justizministeriums vier Tage und endet am Montag. Danach will der Generalstaatsanwalt bis Ende des Jahres über eine Anklage des Regierungschefs in den drei Fällen entscheiden.

Netanjahu hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der bisherige Regierungschef spricht von einer "Hexenjagd" auf ihn und seine Familie. Bereits in der Vergangenheit gab es Korruptionsverdachtsfälle gegen ihn, aber nie stand Netanjahu vor Gericht.

Bereits im Februar hatte sich der Generalstaatsanwalt für eine Anklage gegen Netanjahu ausgesprochen. Nach israelischem Recht muss vor einer endgültigen Entscheidung allerdings noch eine Anhörung erfolgen.

Die Anhörung wird sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft zunächst auf den Verdacht konzentrieren, dass Netanjahu als Kommunikationsminister dem Unternehmen Bezeq rechtliche Begünstigungen gewährt habe. Im Gegenzug soll ein zum Konzern gehörendes Medium positiv über ihn berichtet haben. Netanjahu gab das Ministeramt 2017 ab.