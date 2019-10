Es wird langweilig im britischen Unterhaus. Nein, nicht weil die Abgeordneten in den kommenden Wochen pausieren und im herbstlichen Regen auf Marktplätzen britischer Kleinstädte rumstehen und ihr Parteiprogramm feilbieten werden. Für jemanden, der dreieinhalb Jahre Brexit hinter sich hat, ist das vielmehr mit einem Stoßseufzer der Erleichterung verbunden. Nein, es ist schlimmer: John Bercow hört auf. Der Sprecher des Unterhauses hat es jedem, der den schier endlosen Debatten gefolgt ist, sei es als Journalist oder vielleicht auch nur als interessierter Beobachter, ein wenig leichter gemacht.



Es war nicht nur das sonore "OOOOOOORDER!", das Bercow durchs Commons Chamber bellte, wenn es wieder einmal hoch herging. John Bercow konnte die Abgeordneten auf unendlich eloquente und wortgewandte Art in die Schranken weisen. "Sie müssen 1.000-mal schreiben: 'Ich werde mich während der Fragen an den Premierminister benehmen'", rief er beispielsweise vor einigen Jahren dem damaligen Bildungsminister Michael Gove zu, der die Debatte immer wieder unterbrach.



Abgeordneten, die "ostentativ" an ihren Handys im Sitzungssaal "rumfummeln" würden, warf Bercow vor, sie würden damit gegen die Anstandsregeln im Parlament verstoßen. Dass sei so offensichtlich, dass nur "ein außergewöhnlich kluger und raffinierter Mensch" es nicht verstehen könne.



Aber John Bercow war viel mehr als nur der humorvolle Sitzungsleiter im Parlament. Er hat es geschafft, dass vor allem die Abgeordneten auf den hinteren Sitzbänken (sogenannte backbencher) öfter zu Wort kommen. Der vielleicht ungewünschte Nebeneffekt: Die Parlamentssitzungen zogen sich vielfach in die Länge.

Brexit - "Order, Ooordeeer" Parlamentssprecher John Bercow hat sein Amt im britischen Unterhaus niedergelegt. Durch seine Moderation der Brexit-Debatten wurde er weltweit bekannt. © Foto: REUTERS

Bercow hatte zudem einen großen Anteil am Verlauf der Brexit-Debatte. Er hat ein ums andere Mal – oft mit einer eher unkonventionellen Auslegung der Hausregeln – dafür gesorgt, dass das Parlament seiner Aufgabe nachkommen kann: die Regierung zu kontrollieren. Seine Gegner haben ihm deshalb immer wieder Parteinahme vorgeworfen. Bercow will davon aber nichts wissen: "Ich habe meine privaten Überzeugungen, aber im Parlament bin ich unparteiisch", sagte er einmal in einem Interview.



Was stimmt: John Bercow ist von einem sehr konservativen Politiker über die Jahre immer stärker in die Mitte gerückt. Beim Referendum 2016 stimmte er für einen Verbleib in der EU. Fast schon gehasst wurde er dafür von den britischen Boulevardblättern. "Sprecher des Teufels" titelte beispielsweise die Daily Mail im Januar.



Legendär ist auch der Schlagabtausch über einen Aufkleber auf einem Auto, in dem Bercow gefahren sein soll. Darauf war zu lesen: "Bollocks to Brexit" ("Schwachsinniger Brexit"). Von einem konservativen Abgeordneten gefragt, ob er wirklich damit gefahren sei und ob er ihm gehöre, antwortete Bercow: Das Auto gehöre seiner Frau. "Und ich bin mir sicher, dass der ehrenwerte Gentleman nicht suggerieren will, dass eine Ehefrau das Eigentum des Ehemanns ist." So sehr Bercow im Parlament für seine Wortgewandtheit gefeiert wurde, als Chef war er angeblich miserabel. Eine ehemalige Mitarbeiterin warf ihm im vergangenen Jahr Mobbing vor. Bercow bestreitet die Vorwürfe.

Der 56 Jahre alte Sohn eines Taxifahrers mit rumänischen Wurzeln war vor seiner Rolle als Sprecher einfacher Abgeordneter der Tories und zog 1997 ins Unterhaus ein. 2009 wurde er erstmals zum überparteilichen Sprecher gewählt. Ursprünglich wollte er einmal Tennisprofi werden, war aber mit 1,68 Meter angeblich zu klein dafür. So behauptet es zumindest ein Biograf. Bereits am Mittwoch wurde Bercow im Unterhaus von Boris Johnson gebührend verabschiedet. Der Premierminister verglich ihn mit einer Tennisballmaschine, die es immer wieder geschafft hat, unretunierbare Schmetterbälle zu produzieren.



John Bercow wird wahrscheinlich vielen fehlen, wenn es spätestens Ende Dezember, nach der vorgezogenen Neuwahl, mit dem Brexit im Unterhaus wieder von vorn anfängt. Seinem Nachfolger ist zu wünschen, dass er oder sie dann einen Ausruf weniger häufig nutzen muss: "DIVISION!"