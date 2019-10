In Kaschmir ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan gekommen. Bei Schusswechseln sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Zivilisten. Beide Länder werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben.

Das indische Militär behauptet, pakistanische Soldaten hätten auf einen Grenzposten und zivile Gebiete im Distrikt Kupwara gefeuert. Dabei seien zwei Soldaten und ein Zivilist getötet worden. Drei weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten.

Pakistan seinerseits bezichtigt Indien, für den Gewaltausbruch verantwortlich zu sein. Die pakistanische Armee erklärte, indische Truppen hätten in den Bezirken Jura, Shakot und Nousehri fünf Zivilisten und einen Soldaten getötet. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden. Daraufhin habe Pakistan indische Soldaten beschossen.



Indien und Pakistan führten bereits zwei Kriege um Kaschmir

Die Atommächte Indien und Pakistan streiten seit 1947 um die Herrschaft über Kaschmir. Sie führten bereits zwei Kriege um das Himalayatal, das zwischen den beiden Staaten liegt. Der südliche Teil wird von Indien kontrolliert, den Nordwesten beherrscht Pakistan. In der Grenzregion leben größtenteils Muslime, die seit Jahrzehnten unter dem Konflikt leiden.

Im August hob die die hindu-nationalistische Regierung Indiens den Sonderstatus für den indischen Teil Kaschmirs auf. Angeblich habe Pakistan diesen Sonderstatus genutzt, um die Bevölkerung von Kaschmir gegen Indien aufzubringen. Deshalb ordnete Ministerpräsident Narendra Modi an, die Autonomie Pakistans zu beschränken und die Region enger an die indische Zentralregierung anzugliedern. Pakistan hält diesen Schritt für illegal und wies den indischen Botschafter aus.

Seitdem hat sich der Konflikt verschärft. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen indischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung. Außerdem beschießen sich indische und pakistanische Soldaten. Bislang nutzten die Staaten ihre Atomwaffen nur, um eine Drohkulisse aufzubauen.

Am härtesten trifft der Streit der Atommächte die Menschen vor Ort. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten, vielerorts sind die Schulen geschlossen, es kommt regelmäßig zu antiindischen Protesten. Indien verhängte eine Ausgangs- und Nachrichtensperre. Das Internet ist in Kaschmir seit zwei Monaten abgeschaltet und es dringen nur wenige Informationen nach außen.