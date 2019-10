Diana Riba lädt zum Treffen in einem Eckcafé im großbürgerlichen barcelonesischen Viertel Eixample. Sie wirkt ein wenig erschöpft. Vor einem Balkon auf der Straße hängt eine große gelbe Schleife, das Symbol der Solidarität mit den inhaftiertern katalanischen Politikern. Auch Riba, eine große Mittvierzigerin mit halblangem dunklem Haar, trägt eine kleine gelbe Schleife am Revers ihres schwarzen Blazers. Sie ist gerade erst aus Brüssel zurückgekommen, dort setzt sich die katalanische EU-Abgeordnete für die Unabhängigkeitsbewegung in ihrer Heimat und die inhaftierten Separatisten ein. "Wer so unmittelbar Ungerechtigkeit erfährt wie wir, wird automatisch zur Aktivistin", sagt sie. Ihr Mann Raül Romeva war katalanischer Minister für institutionelle Beziehungen und auswärtige Angelegenheiten. Seit November 2017 sitzt er, mit einer Unterbrechung, in Untersuchungshaft. Ihm drohen 16 Jahre Haft.



In den kommenden Tagen wird Spaniens oberster Gerichtshof sein Urteil sprechen – gegen ihn und fünf weitere Ex-Minister, die ehemalige Parlamentspräsidentin und die Vorsitzenden der separatistischen Bürgerbewegung Assemblea Nacional und des Kulturvereins Òmnium. Der Vorwurf: Rebellion, Aufruhr, Veruntreuung und Ungehorsam. Es geht um das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017, das die katalanische Regionalregierung trotz eines Verbots des spanischen Verfassungsgerichtes abhielt.



"Ein Referendum zu organisieren ist kein Delikt"

Beobachtern gilt der Prozess als der wichtigste der spanischen Demokratie. Die Verhandlungen zogen sich über fast vier Monate, Hunderte Zeugen wurden verhört, Dutzende Stunden Videomaterial gesichtet. Von dem Urteil der Richter hängt viel ab, nicht nur für die Angeklagten, sondern auch für das Land. Denn Spanien ist in drei Gruppen gespalten.



Von einem "politischen Prozess" sprechen die Unabhängigkeitskämpfer in Katalonien. Vor allem konservative Spanier sehen das komplett anders: Die Separatisten hätten mit ihrem Unabhängigkeitsreferendum Verrat an der spanischen Verfassung begangen, die die Einheit des Landes vorschreibt. Sie seien undemokratisch und gefährliche Brandstifter, die den sozialen Frieden gefährdeten. Dass bei Demonstrationen der Separatisten immer wieder Journalistinnen und Journalisten spanischer Medien beschimpft und angegriffen werden, sehen die Kritiker der Unabhängigkeitsbewegung als Beweis ihrer These.

Zwischen diesen unversöhnlichen Fronten stehen all diejenigen Spanierinnen und Spanier, die finden, dass ihr Land in jenen Oktobertagen 2017 in einer äußerst brenzligen Situation war. Sie kritisieren die damalige konservative Regierung in Madrid für ihre Starrheit sowie, auf der anderen Seite, den damaligen Chef der katalanischen Regionalregierierung Carles Puigdemont für seine Verantwortungslosigkeit. Puigdemont hatte das Referendum 2017 trotz eines expliziten richterlichen Verbots durchführen lassen und in einem aussichtslosen Machtkampf mit Madrid Zusammenstöße mit der nach Barcelona entsendeten Nationalpolizei riskiert. Auf der Grundlage des illegalen Referendums ließ er dann vom katalanischen Parlament die Unabhängigkeit der Region ausrufen. Aber rechtfertigt all das eine solch hohe Haftstrafe für die Separatisten? Zumal sich die Regionalregierung schließlich der Zwangsverwaltung durch Madrid beugte und keine weiteren Schritte zur Abspaltung mehr unternahm?

Diana Riba in ihrem Haus in der Nähe von Barcelona © Albert Gea/​Reuters

16 Jahre Haft: Wenn man Diana Riba nach ihrer Angst vor der Ungewissheit, nach den gemeinsamen Kindern fragt, weicht sie mit unverbindlichem Lächeln aus. Lieber bleibt sie in ihrer Rolle als EU-Parlamentarierin: "Der Katalonienkonflikt ist keine innerspanische Angelegenheit, weil er Europas Grundverständnis von Grundrechten und Demokratie berührt." Auch wenn der Konflikt aus den Schlagzeilen verschwunden ist, sei es Zeit, dass Europa Stellung beziehe. In Brüssel etwa stünden die Büros von drei gewählten EU-Parlamentariern leer – neben dem des inhaftierten Chefs der Linksrepublikaner Oriol Junqueras auch das des im Brüsseler Exil lebenden ehemaligen Regionalpräsidenten Puigdemont und seines Mitstreiters Toni Comín. Wegen des laufenden Verfahrens konnte keiner von ihnen sein Mandat antreten. "Dabei hat sich keiner etwas zu schulden kommen lassen: Ein Referendum zu organisieren ist schließlich kein Delikt", so sieht es Diana Riba.

Nicht alle Katalanen sind Unabhängigkeitsfreunde

Die spanische Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie hat die Vorkommnisse vom Herbst 2017 als Staatsstreich gewertet, fordert eine Verurteilung wegen "Rebellion". Nicht nur ein Großteil der internationalen, sondern auch der spanischen Juristen hält das für überzogen. Denn Rebellion impliziert nach spanischem Strafrecht die Anwendung von Gewalt – und zwar in einem Maß, das die Durchsetzung des Ziels ermöglicht. Während der dreimonatigen Verhandlungen hatten Zeugen der Anklage aber lediglich von "hasserfüllten Gesichtern", "fliegenden Leitkegeln", Beleidigungen und vereinzelten Übergriffen auf Polizisten im Herbst 2017 berichtet. Riba ist sich sicher, dass der Vorwurf der Rebellion nur Mittel zum Zweck ist: "Es war die einzige Möglichkeit, um fast die gesamte katalanische Regionalregierung in Untersuchungshaft zu stecken und internationale Haftbefehle ausstellen zu können!" Hält sie die Höchststrafe für ausgeschlossen? Riba zuckt mit den Schultern: "Wir haben in den letzten zwei Jahren gelernt, dass alles möglich ist, selbst ein Freispruch." Dann fügt sie hinzu: "Letztlich wird das Urteil gefällt, das politisch opportun scheint, um die Unabhängigkeitsbewegung zu zerstören. Das katalanische Volk wird darauf wieder mit friedlichen Mobilisierungen antworten."

Begriffe wie "das katalanische Volk" oder "der spanische Staat" gehören zum Standardvokabular der Separatisten. Die Wirklichkeit beschreiben sie nur unzureichend. Nach der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CEO wünschen sich nur 44 Prozent der Katalanen einen eigenen Staat, 48 Prozent sind dagegen. Auch im Umgang mit den Inhaftierten ist man sich uneins. Laut einer Erhebung der Zeitung El Periódico ist der Anteil derer, die sich eine Begnadigung wünschen, doppelt so hoch wie im Rest Spaniens, aber auch in Katalonien halten 27 Prozent der Bürger Gefängnisstrafen für angemessen.