Das harte Urteil des obersten Gerichtshofs in Madrid gegen die Spitze der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung wird Spanien noch lange beschäftigen. Zwar ist das schlimmste Szenario ausgeblieben: Der Schuldspruch lautet nicht auf Rebellion, was bis zu 25 Jahre Haft für die Separatisten hätte bedeuten können. Dennoch sind die katalanischen Politiker und Aktivisten zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auch das wird die politische Stimmung in Spanien weiter polarisieren.



Der Prozess drehte sich um das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017, das die Regionalregierung in Barcelona trotz eines Verbots des Verfassungsgerichts durchgeführt hatte. Neun der zwölf angeklagten Politiker und Aktivisten wurden nun wegen Aufruhrs verurteilt. Der ehemalige katalanische Vizepräsident Oriol Junqueras erhielt mit 13 Jahren Haft die höchste Strafe – wegen Aufruhrs in Verbindung mit der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Es war sogar ein Jahr mehr, als ein Teil der Anklage forderte. Andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter müssen für 12 Jahre ins Gefängnis, am glimpflichsten fiel das Urteil für die "beiden Jordis aus", den Präsidenten des Kulturvereins Òmnium Jordi Cuixart und den Vorsitzenden der separatistischen Plattform Assemblea Nacional Jordi Sànchez. Beide sind zivilgesellschaftliche Akteure und keine Politiker, aber auch sie müssen sich auf neun Jahre Gefängnis einrichten. Das oberste Gericht hat also harte Strafen für ein Delikt verhängt, bei dem es selbst spanischen Juristen schwerfällt, es einem Straftatbestand zuzuordnen.

Von einem geplanten Umsturz konnte keine Rede sein

Dem höchst umstrittenen Vorwurf der Rebellion sind die Richter am Ende nicht gefolgt. Rebellion ist laut spanischem Strafgesetz ein öffentlicher und gewaltsamer Umsturzversuch der Verfassung. Gewalt aber hatte es im Herbst 2017 vonseiten der katalanischen Regionalregierung nicht gegeben. Die separatistischen Politiker hatten weder Waffen gehortet noch mit einem bewaffneten Aufstand gedroht, sondern öffentlich immer wieder ihre Friedfertigkeit betont. Das fehlende Gewaltszenario war auch ein Grund, warum das Oberlandesgericht Schleswig-Holsteins 2018 den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont nicht nach Spanien auslieferte. Puigdemont, in den Augen der spanischen Staatsanwaltschaft der "Rädelsführer" der Separatisten, hatte sich nach der gescheiterten Unabhängigkeitserklärung ins Ausland abgesetzt.



Das Urteil gegen seine Mitstreiter verfolgte Puigdemont aus dem Exil in Brüssel. Die Spitze der Unabhängigkeitsbewegung hatte niemals auch nur einen halbwegs ausgearbeiteten Plan für ihre erträumte katalanische Republik. Es gab niemanden, der nach der Abspaltung von Spanien die Grenzen hätte sichern, niemanden, der Gehälter und Renten hätte zahlen, niemanden, der den Traum von der eigenen Republik hätte umsetzen können und wollen. Die halbe Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments, gestützt auf den Ausgang des illegalen Referendums, die im Herbst 2017 die halbe Weltöffentlichkeit in Atem hielt, war also nichts als ein großer Bluff. Für einen Umsturz braucht es laut Verfassung aber einen Plan.

Wohl auch deshalb wurden die Angeklagten nun wegen Aufruhrs verurteilt, ein Tatbestand, der unter spanischen Juristen als "kleine Schwester" der Rebellion gilt. Sie beschreibt einen "öffentlichen und tumultartigen Aufstand", über den versucht wird, die "Anwendung von Gesetzen" zu unterbinden. Zweifellos hatte die katalanische Regionalregierung sich im Herbst 2017 mehrfach über richterliche Anweisungen hinweggesetzt. Das Verfassungsgericht in Madrid hatte angewiesen, alle Vorbereitungen für das Referendum einzustellen, und die zugrunde liegenden katalanischen Gesetze annulliert. Puigdemont und sein Kabinett machten sich also definitiv des Ungehorsams schuldig.

Dennoch wird noch viel über die Verhältnismäßigkeit des Urteils gestritten werden. Denn bei ihrer Argumentation stützen sich die Richter vor allem auf zwei Tage: Am 20. September hatten Zehntausende Katalanen vor dem katalanischen Wirtschaftsministerium demonstriert, das gerade von der Nationalpolizei durchsucht wurde. Die Beamtinnen und Beamten, die auf der Suche nach belastendem Material in Zusammenhang mit dem Referendum waren, konnten das Gebäude erst in der Nacht verlassen. Die Demonstration war eine von vielen, zu denen der Kulturverein Òmnium und die separatistische Plattform Assemblea Nacional aufgerufen hatten. Die beiden "Jordis" stellten sich damals mit Megafon auf ein zuvor bereits von hüpfenden Demonstranten demoliertes Polizeiauto. Sie riefen, das ist auf Videos von diesem Tag zu sehen, zum heftigen Protest, zum "Schutz unserer Institutionen" auf, versuchten die Menge allerdings auch zur Ordnung anzuhalten. Der Sachschaden dieses Tages blieb, verglichen beispielsweise mit Protesten bei Weltwirtschaftsgipfeln, gering. Keiner der Reporter, die das Geschehen beobachtetet hatten, bewertete es als sonderlich gewalttätig. Rechtfertigen solche Aktionen also neun Jahre Haft?