Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei der Staatsanwaltschaft in Ankara wegen Präsidentenbeleidigung Anzeige gegen das französische Magazin Le Point erstattet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, richtet sich die Anzeige gegen den Direktor Étienne Gernelle und den Auslandsressortleiter Romain Gubert. In der elfseitigen Anzeige heißt es demnach, die Zeitschrift habe am 24. Oktober auf der Titelseite Erdoğan abgebildet und auf Französisch beleidigt. Le Point hatte ein Bild Erdoğans mit der Überschrift "Der Ausmerzer" versehen.

Als Untertitel wählte das Magazin die Zeile "Ethnische Säuberungen: Die Methode Erdoğan" und stellte die Frage: "Werden wir ihm erlauben, die Kurden zu massakrieren – und Europa zu bedrohen?" In der Türkei stieß die Titelseite auf Kritik. "Die Kurden sind nicht eure Agenten und werden es niemals sein. Eure Tage der Kolonisierung sind vorüber", schrieb Erdoğans Sprecher İbrahim Kalın auf Twitter.

La France qui a colonisé de nombreux pays africains comme l’Algérie et le Maroc, qui a massacré des milliers de personnes, pratiqué le commerce des esclaves et qui a regardé le génocide au Rwanda.

Et un magazine français qui a lancé une calomnie de nettoyage ethnique contre nous! pic.twitter.com/nmc2CuY7h6 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 24. Oktober 2019

Die Türkei war vor mehr als zwei Wochen in Syrien einmarschiert, um die von ihr als Terrororganisation angesehene Kurdenmiliz YPG zu verdrängen. Parallel zogen die bislang mit den Kurden verbündeten US-Truppen aus dem Gebiet ab. Am Dienstagabend hatten sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi über einen weiteren Abzug der YPG aus den Grenzgebieten und eine gemeinsame Kontrolle der Region geeinigt.

In der Türkei ist die öffentliche Beleidigung eines Präsidenten eine Straftat. Expertinnen und Experten zufolge hat die Zahl der Beleidigungsklagen stark zugenommen, seitdem Erdoğan Präsident ist. Auch Deutsche sind immer wieder betroffen. In der ersten Oktoberwoche war ein deutscher Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul wegen Präsidentenbeleidigung zu rund einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Auch gegen ein Gedicht, das der Komiker Jan Böhmermann 2016 unter dem Titel Schmähkritik im Fernsehen vortrug, zog Erdoğan vor Gericht.