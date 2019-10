Libanon - Heftige Ausschreitungen wegen Wirtschaftspolitik Die Staatsverschuldung im Libanon ist mit etwa 150 Prozent eine der höchsten der Welt. In der Hauptstadt Beirut kam es bei den Protesten zu Auseinandersetzungen. © Foto: Marwan Naamani

Im Libanon hat es den zweiten Tag in Folge schwere Protesten gegeben. Demonstrantinnen und Demonstranten legten das öffentliche Leben der Hauptstadt Beirut mit Straßenblockaden und in Brand gesteckten Reifen lahm. Schulen blieben ebenso geschlossen wie viele Geschäfte an zentralen Plätzen.



Protestierende versuchten, die Schranken zum Regierungsviertel zu durchbrechen. Einsatzkräfte hielten sie mit Tränengas und Wasserwerfern davon ab. Die Demonstrierenden warfen Steine, Schuhe und Wasserflaschen, mindestens 60 Einsatzkräfte und 100 Demonstranten wurden verletzt. Zudem kamen zwei unbeteiligte ausländische Arbeiter ums Leben: Sie erstickten, als das ihnen als Unterkunft dienende Gebäude in Brand gesteckt wurde.

Die Demonstrierenden fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Saad Hariri und Maßnahmen, um die Wirtschaftskrise im Land zu beenden. "Hariri, raus mit dir", riefen sie als Reaktion auf eine Rede, die er kurz zuvor gehalten hatte. Darin hatte der Regierungschef seinen politischen Widersachern ein 72-Stunden-Ultimatum gesetzt, um seine Reformagenda zu unterstützen.

Auslöser für die Ausschreitungen war ein Vorschlag von Informationsminister Dschamal Dscharra, eine tägliche Gebühr von 0,20 US-Dollar auf die Nutzung von Kommunikationsdiensten wie WhatsApp zum Telefonieren einzuführen. Angesichts der Demonstrationen wurde dieser Plan wieder zurückgezogen.

Premier Hariri beschuldigt Hisbollah, Reformen zu blockieren

Der Libanon kämpft mit einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Staatsverschuldung liegt bei 86 Milliarden US-Dollar (gut 77 Milliarden Euro), was einer Quote von etwa 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Die derzeitigen Proteste richten sich gegen die politische Elite des Landes sowie gegen Korruption und schlechte Lebensbedingungen. Die Demonstrierenden entstammen allen religiösen und politischen Lagern.



Im Libanon regiert eine Einheitsregierung von Vertretern aus dem gesamten politischen Spektrum. Premier Hariri beschuldigte Partner in seiner Regierung, darunter die Hisbollah, Reformversuche wiederholt blockiert zu haben. Er rief sie auf, zu seinen Strukturreformen "klare, entschlossene und endgültige" Entscheidungen zu treffen. Mit den Reformen will er die Wirtschaft wiederbeleben.



Die Proteste könnten den Staat weiter destabilisieren. Libanons Außenminister mahnte drastische Reformen an. Er forderte die Demonstrierenden aber auch auf, der Regierung Zeit zu geben, um über das Budget für das kommende Jahr zu beraten. Bassil kritisierte, einige libanesische Parteien würden die Situation ausnutzen, um die Regierung zu stürzen.