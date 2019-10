Was immer aus dieser libanesischen Revolution wird – ihre Ikone gibt es bereits: Eine junge Frau, die in den ersten Tagen der Massenproteste dem Leibwächter eines Ministers im wahrsten Sinne des Wortes entgegentrat. Der Bodyguard hatte in die Luft geschossen, um Demonstrierende zu vertreiben, woraufhin sie ihn mit einer gekonnten Kampfsporttechnik dort traf, wo die gesamte Protestbewegung ihre politische Elite am liebsten treffen würde: in die Eier.

Die Identität der Frau ist bis heute unbekannt, das Video ihrer Schlagkraft kennt im Libanon inzwischen fast jeder. Abertausende Male geklickt, längst in Graffiti umgewandelt, demnächst wahrscheinlich als Logo auf T-Shirts zu haben. Die Libanesen, lange Zeit immer nur als Spielball der mächtigen Nachbarn und als Bewohner eines konfessionellen Minenfelds wahrgenommen, zeigen plötzlich, dass die Sache mit dem Arabischen Frühling noch lange nicht erledigt ist. Und offenbar lassen sie sich nicht im mindesten vom Ausgang der Revolution in Syrien beeindrucken, sondern sind fest entschlossen, ihre eigene Geschichte zu schreiben.



Vorsicht!, möchte man gleich einwerfen. Denn das inzwischen berühmte Video zeigt eben auch, mit wem es diese Protestbewegung zu tun hat: Ihr gegenüber steht eine politische Klasse, für die Gewalt ein Mittel der Politik geblieben ist. Entstanden ist diese Elite aus Warlords, die sich den Staat nach Ende des libanesischen Bürgerkriegs 1990 wie ein Beutetier aufgeteilt haben und die nun wie nie zuvor um ihre Pfründe fürchten. Ihr gegenüber steht auch der Gewinner der jüngsten Umbrüche und Kriege im Nahen Osten. Der sitzt zwar fast 2.000 Kilometer entfernt in Teheran. Aber er hat lange Arme. Im Libanon ist das die Hisbollah.

Eine Warnung: Lange schauen wir uns das nicht mehr an

Am vergangenen Dienstag griffen Anhänger der beiden schiitischen Fraktionen, Hisbollah und Amal, Protestcamps in der Beiruter Innenstadt an, schlugen auf Demonstrierende ein und setzten Zelte in Brand. Es gab Verletzte, Armee und Polizei stellten sich schließlich schützend vor die Protestierenden, aber auch die Warnung von schiitischer Seite: Lange schauen wir uns das nicht mehr an.



Amal, in den Siebzigerjahren als politische Bewegung für die diskriminierten und bitterarmen Schiiten im Libanon gegründet, ist heute ein Synonym für die Korruption im Land. Ihr Anführer Nabih Berri ist Parlamentssprecher und Herrscher über ein ökonomisches Geflecht, zu dem unter anderem die öffentlichen Elektrizitätswerke gehören. Aus deren Budget versorgt der 81-Jährige seine Gefolgsleute mit Jobs und Geld, nicht aber die Bevölkerung mit Strom. Der fällt regelmäßig aus. Ein Grund für die Wut und Wucht auf den Straßen.

Hisbollah, längst die mächtigere der beiden schiitischen Gruppen, ist im Libanon ein Staat im Staate und in der Region ein gewichtiger militärischer Akteur unter iranischer Kontrolle, bringt also die regionale Brisanz in diesen Massenaufstand. Ihrem Führer Hassan Nasrallah dürfte der Schock in die Glieder gefahren sein, denn erstmals haben Proteste auch seine Hochburgen erfasst, vor allem im Süden des Landes. All das zu einem Zeitpunkt, da auch im Irak Menschen, darunter viele Schiiten, gegen Korruption und den Einfluss aus Teheran auf die Straße gehen und beschossen werden. Offenbar hauptsächlich von Iran-loyalen Milizen.



Die iranischen Hardliner dürften ähnlich verstört sein wie ihr Mann im Libanon: Nicht US-Sanktionen oder saudische Drohgebärden bedrohen nun Teherans schiitische, geostrategische Expansion der vergangenen Jahre, sondern eine restlos frustrierte und grenzenlos wütende junge Generation, die sich bis auf Weiteres nicht um religiöse Zugehörigkeit und alte Loyalitäten schert, sondern einfach nur die Schnauze voll hat.