Als Reaktion auf die anhaltenden Massenproteste im Land hat der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri seinen Rücktritt angekündigt. Er werde mit seiner gesamten Regierung beim Präsidenten Michel Aoun den Rücktritt einreichen, sagte Hariri am Dienstag in einer Fernsehansprache. Er habe im Ringen um eine Lösung aus der wirtschaftlichen Krise eine Sackgasse erreicht. Die Demonstranten – vor einer Woche waren Hunderttausend auf die Straße gegangen – kritisieren Korruption und Misswirtschaft und machen dafür die Regierung verantwortlich.



Zuvor war es am Rande der Proteste am Morgen zu Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten gekommen. Es war zu Rangeleien zwischen Demonstranten und den Anhängern zweier schiitischer Gruppen gekommen. Anhänger der Hisbollah und der mit ihr Verbündeten Amal-Bewegung zerstörten Zelte der Protestler im Stadtzentrum von Beirut, woraufhin einige Demonstranten die Flucht ergriffen. Die Anhänger beider Gruppen setzten Augenzeugen zufolge auch einige Zelte in Brand, griffen die Crew eines TV-Senders an und zerstörten deren Kameras. Mindestens sechs Menschen wurden dem Libanesischen Roten Kreuz zufolge verletzt. Die Hisbollah ist an der Regierung beteiligt.

Hariri und sein Kabinett hatten unter hohem Druck nach Auswegen aus der Krise gesucht, um den Protesten ein Ende zu bereiten. Als Teil der angekündigten Reformvorhaben sollten etwa Gehälter von Ministern und Parlamentsabgeordneten um die Hälfte gekürzt werden. Außerdem sollten Regierungseinrichtungen geschlossen oder zusammengelegt werden und kommendes Jahr keine neuen Steuern erhoben werden. Die Proteste hielten dennoch an. Das öffentliche Leben ist dadurch seit dem 17. Oktober landesweit weitgehend zum Stillstand gekommen. Am Dienstag blieben Banken und Schulen am zehnten Tag in Folge geschlossen.