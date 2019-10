Perus Präsident Martín Vizcarra hat überraschend das von der konservativen Opposition kontrollierte Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Damit reagiere er auf anhaltende Blockadeversuche der Kongressabgeordneten gegen seinen Kampf gegen Korruption im Land, sagte Vizcarra am Montag in einer Fernsehansprache. Oppositionspolitiker kritisierten den Schritt scharf.

Zuvor hatte der Kongress ein Votum vorangetrieben, bei dem es um eine Neubesetzung fast aller Richter am Verfassungstribunal ging. Das Gericht hat sieben Mitglieder, sechs sollten nach dem Willen der Opposition ersetzt werden. Vizcarra war vehement gegen die Abstimmung und drohte dem Parlament mit der Auflösung, sollte es dennoch fortfahren.

Die jüngsten Ereignisse könnten eine neue Phase der Instabilität in Peru einläuten. Das Land ringt mit den Folgen des Korruptionsskandals um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht, der Vizcarras Vorgänger Pablo Kuczynski zu Fall brachte. Kuczynski trat im vergangenen Jahr zurück, nachdem herauskam, dass seine private Beratungsfirma nicht näher genannte Zahlen von Odebrecht erhielt. Der Baukonzern hat bereits eingeräumt, Politikern und Beamten in Lateinamerika Millionensummen im Gegenzug für lukrative öffentliche Bauaufträge zugeschanzt zu haben. Insgesamt sollen 785 Millionen US-Dollar Schmiergeld geflossen sein.

Kongress blockierte Korruptionsbekämpfung

Vizcarra trat sein Amt 2018 mit dem Versprechen an, konsequent gegen Korruption vorzugehen. Rasch erfreute er sich damit einer wachsenden Beliebtheit im Volk, hatte jedoch Mühe, seine Agenda durch den Kongress zu bekommen. Er warf den Abgeordneten vor, viele von ihnen stemmten sich gegen die Ermittlungen, um die eigenen Pfründe zu schützen.



Der Präsident griff wiederholt auf das Instrument der Misstrauensvoten zurück. Lehnen die Abgeordneten zwei solcher Voten ab, kann der Staatschef nach peruanischem Recht das Parlament auflösen. Dieser Mechanismus soll eigentlich Konflikte zwischen der Exekutive und der Legislative lösen helfen.

In den kommenden Monaten sollen am Verfassungsgericht etliche Fälle verhandelt werden; daher ist die Forderung, Richter auszuwechseln, so pikant. Unter anderem muss das Gericht über einen Antrag auf Freilassung von Keiko Fujimori – der Tochter von Ex-Staatschef Alberto Fujimori – entscheiden. Diese sitzt derzeit in Untersuchungshaft, weil sie für ihre Kampagne 2011 Geld von Odebrecht gewaschen haben soll. Keiko Fujimori führt die Oppositionspartei an, die im Kongress in der Mehrheit ist.