In Mexiko haben Sicherheitskräfte einen Sohn des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán festgenommen. Ovidio Guzmán López sei in Culiacán, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, gefasst worden, erklärte das Sicherheitsministerium. Die Stadt gilt als Hochburg des inhaftierten Drogenbosses.



Angehörige des Drogenkartells von Guzmán befreiten Berichten zufolge Insassen der Haftanstalt Aguaruto. Es seien 20 bis 30 Häftlinge entkommen, von denen einige bereits wieder festgenommen worden seien, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit von Sinaloa.

Der Festgenommene Sohn von "El Chapo" sei an Schießereien beteiligt gewesen, die zur Flucht der Häftlinge aus dem Gefängnis führten. López sei in einem Wohnhaus identifiziert worden, aus dem heraus auf patrouillierende Soldaten geschossen worden war, heißt es den Angaben zufolge.



Anschließend hätten mehrere Gruppen des organisierten Verbrechens sich rings um das Haus postiert. Die Sicherheitskräfte seien in Unterzahl gewesen und hätten den Einsatz abgebrochen. Schwerbewaffnete lieferten sich in der Stadt heftige Schusswechsel mit Sicherheitskräften. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete von Schüssen, Explosionen und brennenden Fahrzeugen. Die Behörden riefen die Bewohner der Stadt auf, nicht auf die Straße zu gehen. Ein Spiel der zweiten mexikanischen Profifußballliga wurde wegen der Gewalt abgesagt.



Joaquín "El Chapo" Guzmán war im Juli in den USA zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der langjährige Anführer des berüchtigten Sinaloa-Kartells galt einst als der mächtigste Drogenbaron der Welt. Seine Söhne gelten als wichtige Figuren beim internen Machtkampf im Kartell nach der Festnahme ihres Vaters.

Mexiko erlebt seit Jahren sehr hohe Gewaltraten. Diese gehen zu einem großen Teil auf das Konto von Banden, die in finanziell lukrative Verbrechen wie Drogenhandel, Entführung und Erpressung verwickelt sind.